社宅延住須就讀學區公校 呂家愷：幼兒家庭不該被排除

社宅僧多粥少，新北市議員呂家愷指出，新北市針對育有未成年子女家庭給予社宅加分機制，但若要延長租期，卻限定子女需就讀社宅學區內公立學校，導致部分育有兩名以上子女的家庭，因孩子尚在幼兒園階段、未達國小就學年齡，無法申請延長租期，形成「鼓勵生育、卻無法續住」的矛盾情形。新北城鄉局允檢討。

呂家愷在議會質詢時指出，指出近期接獲多起住戶陳情，反映目前社宅在租期延長制度上，對育兒家庭的支持出現明顯落差，甚至出現「鼓勵生育、卻無法續住」的矛盾情形，恐進一步影響民眾對市府政策的一致性與信任度。

呂家愷表示，據新北住都中心公告，社會住宅在優先戶資格認定上，針對育有未成年子女家庭給予加分機制，其中2名子女加4分、3名以上加6分，顯示市府政策方向是鼓勵生育、支持家庭，但在後續的「育兒家庭租期延長措施」中，卻另設條件，要求子女需就讀社宅學區內公立學校，才能符合申請資格。

呂家愷指出，規定導致部分育有兩名以上子女的家庭，因孩子尚在幼兒園階段、未達國小就學年齡，而無法申請延長租期，形成制度前後不一致的情況，「前端加分鼓勵，後端卻設限排除」，對育兒家庭而言並不公平。

呂家愷強調，幼兒階段正是家庭育兒壓力最大的時期，若在此階段無法提供穩定居住支持，將對家庭生活造成額外負擔，呼籲市府應檢討相關規定，讓社宅政策從「鼓勵生育」到「支持育兒」能夠前後一致，真正落實居住正義。

呂家愷認為，市府應正視制度落差問題，盡速提出具體改善方案，確保育兒家庭在不同階段皆能獲得合理支持，讓社會住宅真正發揮保障弱勢與安定居住的政策初衷。

城鄉發展局長黃國鋒表示，過去因社會住宅供給量有限，相關租期延長措施主要針對子女就讀國小、國中及高中的家庭提供申請資格，以兼顧資源分配與需求平衡。

黃國峰說，隨近年社宅數量逐步增加，市府也將啟動滾動式檢討，並進行政策衝擊分析，後續將跨局處會商，並邀集相關領域學者共同研議，預計於一個月內提出檢討報告與具體調整方向。