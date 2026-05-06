中菲行營收／航空貨運旺 4月28.4億元、年增12%

中菲行國際物流股份有限公司（5609）公布，2026年4月自結集團合併營業額為新台幣28.4億元，較去年同期成長12%。看好物流成本壓力升溫多元運輸與供應鏈重組需求持續急增。

在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近兩成；海運貨運量則較去年同期略減，整體貨運量仍維持穩健成長。

累計2026年前4個月，集團空運貨運量年增約兩成、海運貨運量年增近一成，合併營業額達新台幣98.9億元，年增3.8%，顯示在運價壓力與市場波動下，營運仍具一定韌性。

近期中東地緣政治緊張情勢升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險。受荷姆茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，區域運力調度出現變化，並開始外溢至亞洲主要轉運樞紐，帶動部分港口壅塞情況升溫。包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響，進一步影響區域運輸效率，為全球物流體系增添不確定性。

隨著能源價格走高與航空燃油成本攀升，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升。在此情況下，市場亦出現運輸模式重新配置的趨勢，包括部分貨量轉向海運、鐵路或海空聯運等多元方案，以在成本與時效之間取得平衡，整體供應鏈決策複雜度持續提高。

此外，美國海關暨邊境保護局（CBP）宣布啟動 CAPE（Consolidated Administration and Processing of Entries）第一階段，自2026年4月20日起，企業可透過 ACE Portal 以電子方式申請 IEEPA 關稅退款。此舉代表退款流程已由過去的被動等待，轉為需由企業或報關行主動提出申請。

惟目前 CAPE 第一階段尚未完全符合美國國際貿易法院（CIT）裁定所揭示的適用範圍，對於現階段仍不符合資格的案件，進口商仍應持續採取既有退款因應措施。

針對政策變動，中菲行建議貨主應立即啟動盤點並分類受 IEEPA 影響的進口申報貨物，確認已完成 ACE Portal 存取權限與 ACH 退款設定，並檢視登記進口商（IOR）與報關行間的申報授權，同時以正確格式準備 CAPE 申報文件，確保申報資料完整且符合規範。

在此情勢下，中菲行進一步強化貿易合規與供應鏈解決方案能力，協助客戶因應關稅政策與市場變動帶來的挑戰。透過專業團隊結合貿易合規分析與供應鏈設計能力，中菲行提供整合性專業服務，協助客戶整體評估產品分類、關稅適用與供應鏈配置，在政策與市場變動環境下降低關稅成本並控管營運風險。

同時，中菲行亦運用其全球營運網絡與數位化系統，協助客戶即時掌握運力變化與成本波動，並提供空運、海運、鐵路及海空聯運等多元且靈活的運輸方案組合，提升供應鏈調整速度與應變能力。除既有中國—歐洲鐵路服務外，市場亦開始出現如經由美國西岸轉運之海空聯運等新興路徑，惟目前多屬個案導向之應用，尚未形成主流運輸模式，主要反映企業在高成本與長交期環境下尋求彈性解決方案的趨勢。

航空市場方面，AI相關貨物持續帶動美國進口需求；同時，在中東局勢影響下，部分客運航班縮減，壓縮客機腹艙艙位供給，尤以亞洲至歐洲航線最為明顯。加上燃油附加費持續調漲，整體物流成本呈現上升趨勢。中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 表示，傳統貨物需求仍相對穩定，但整體成本壓力正逐步升高。隨著運力趨緊與附加費攀升，企業需提前規劃出貨並更審慎控管物流成本。

海運方面，波斯灣局勢持續緊張，部分企業為避開燃油附加費與假期前出貨壓力，提前安排出貨。亞洲主要轉運樞紐壅塞情況升溫，進一步加劇市場運力壓力。在燃油成本波動影響下，船公司持續調整即期運價，需求較高航線漲幅較為明顯；惟在需求相對疲弱的航線上，則出現運價調升與需求下滑並存的情況。中菲行全球海運行銷總監 Ted Chen 指出，主要供油樞紐燃油成本持續上升，若情勢未改善，未來恐出現供應短缺風險，進一步影響船公司後續在運價與服務網絡上的調整。

在高度不確定的市場環境下，企業供應鏈管理正由被動因應，轉向更具前瞻性的策略布局。中菲行透過結合全球營運網絡、貿易合規專業與數位化能力，協助客戶在運力、成本與地緣政治變動之間取得平衡，提升供應鏈的可預測性與應變速度。