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中砂營收／4月8.3億元、月增5.2% 業績創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
中砂董事長林伯全。本報系資料庫
中砂董事長林伯全。本報系資料庫

半導體材料與再生晶圓廠中砂（1560）公布4月合併營收8.3億元，月增5.2%、年增18.8%，續創單月新高。法人評估，後續其單月業績還有走升機會。

中砂去年合併營收達81.49億元，創歷史新高，每股純益9.28元。該公司今年累計前四月合併營收為31.23億元，年增26.4%。

中砂有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪三大業務，法人看好該公司在鑽石碟與再生晶圓新產能開出帶動下，今年業績可望年增15%至20%，超過90億元，將連三年改寫新猷。

中砂董事長林伯全先前指出，今年的業績主要成長動能應是來自於鑽石碟與晶圓再生業務，其中鑽石碟業務的成長力道可能最強。

中砂鑽石碟業務受惠於客戶端持續推進先進製程，產品滲透率維持高檔，在先進封裝應用的出貨也增加。去年底鑽石碟月產能已達5萬顆，預計今年月產能將進一步擴至6萬顆以上。法人推估，今年底鑽石碟月產能將上看6.5萬至7萬顆。

同時，中砂的晶圓再生業務因應客戶端需求正在擴產，既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，預計本季將增至36萬片，第3季時月產能將再進一步擴增至40萬片。

中砂 營收 材料

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