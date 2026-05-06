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台塑化多元採購 供料警報暫解

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑化（6505）多元採購策略奏效，5、6月原料供應回穩，台塑化昨（5）日表示，經過努力，目前6月供料問題已經不大，預計5月煉油產能開動率可達到六成以上，6月則預估能提高到八成。

外界傳出台塑海運（FPMC）旗下君善輪（Fpmc C Lord）已通過荷莫茲海峽，並將於今日抵達麥寮港，台塑化低調不願多談，並強調原料供應壓力緩解，主要仍歸功於多元採購策略。

為因應原料短缺，台塑化自戰爭爆發以來，即迅速啟動應變計畫，積極採購多元料源。台塑化總經理林克彥5日表示，經過採購部門一段時間的努力，原料陸續到港，目前看到6月的原料供應問題已經不大。預計5月煉油產能開動率可達到六成以上，6月則預估可提高到八成。

林克彥說，公司努力尋找採購更多元的油源，當然價格相對會較高，但畢竟有合約客戶要供應，國內也有很多石化下游業者，都有原料需求；希望能盡可能提高5月設備利用率。

台塑化 荷莫茲海峽

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