光陽路線調整 市場解讀「棄電保油」

光陽Ionex突宣布變更資費方案，車主騎乘負擔加重，業界認為，強制性更換合約，代表光陽可能在準備「棄電保油」，而承諾的方案說變就變，更會影響未來電動機車的發展，無益於運具電動化。

在電動機車龍頭Gogoro於二○一九年創下十四點五萬輛的銷量後，產業似乎進入快速發展的軌道，光陽也積極布局，推出Ionex搶市，而電動機車也成為光陽內部資源投入的重點業務，但電動機車發展前期的虧損，也讓股東有意見，內部更爆發油電的路線之爭，去年還歷經董事長換人，外界解讀光陽在電動機車的發展路線將出現變化。

雖然光陽新任董事長柯俊斌曾表示不會放棄電動機車，而會採取「油電並進」策略，但短期內也將不會再躁進投入太多新車型，但此次光陽大動作的調整資費方案，被認為光陽已經準備棄電保油。

車界人士解讀，光陽不想繼續大規模補貼推電動機車，Ionex只能想辦法開源節流，少了資源挹注，加上機車產業極度依賴新車支撐銷量，這都意味著Ionex已經放棄開發新車主。

該人士表示，光陽拉高車主的騎乘成本，一定會讓原本想買電動機車的民眾意願降低，甚至直接轉向燃油機車，畢竟燃油機車不管是價格或是後續燃料費用都相對便宜，當買電動機車的人少了，就不用談產業發展。

也有機車大廠主管說，政府雖然有運具電動化口號，還訂定二○三五年「新售機車全面電動化」的政策目標，但近幾年的燃油車的價格戰、業者變更資費，政府都只是坐視，加上補助策略改為油電平權，恐怕連政府的立場同樣也是棄電轉油。