財務壓力！光陽電動機車Ionex 調高資費求生

機車大廠光陽日前通知旗下電動車Ionex車主變更資費方案、並強制簽新約，車主負擔大幅提高，引發車主不滿。光陽坦言，調整資費方案是因為虧損造成的財務壓力而不得不的做法。過去才有Gogoro吃到飽方案落日的案例，面臨業者因虧損而調高資費，車主不禁感嘆，被當韭菜似乎是不可避免的宿命。

在淨零減碳的潮流下，電動機車曾經創造潮流，而車主付資費換取騎乘里程的模式也相當新奇，但過去用以吸引車主的低資費甚至是零資費，補貼搶市場的策略卻在財務壓力下退場。

二○二二年底，Gogoro宣布不再提供「全時段無限騎乘」的騎到飽方案，但當時只是「落日」，舊用戶權益不受影響。但光陽在三月通知Ionex車主資費變更，在兩年約滿後就會被強制換約，除了取消低門檻方案，月租全面小幅調漲，不論是單電池或是雙電池方案，都增加九到十元，且更大的影響是每度超額費用由五十元調高到五十二元，重度使用者如果超過方案額度，帳單會更貴。此外，光陽還推出「充電回饋」，更像在鼓勵充電為主、換電為輔，與過去強打換電方便完全不同。

Ionex總經理伍桓廷指出，能源服務經營面臨換電站設施設置與維護、相關用地、用電取得，甚至電池汰換費用與人力成本持續高漲，能源服務經營持續虧損情況下，為能持續提供Ionex用戶能源服務，基於整體營運成本的考量，才進行這次資費方案調整。

統計至今年四月，台灣電動機車市占中，Gogoro約百分之七十二點七，光陽Ionex約百分之十二點三，中華eMOVING約百分之二點一。

機車業人士分析，光陽Ionex的資費調整，原因與Gogoro吃到飽落日相同，就是財務上已經吃不消，需要創造更多營收來源，但Ionex的動作更大，只是市場地位不如Gogoro，車主人數相對較少，引發的反彈規模不如Gogoro。

但車界人士表示，電動機車在發展初期，要砸下的資本支出原本就很高，包括換電站建置，補貼車主等，數十億元是基本的，即便有政府補助，但回收時間仍然很長，且政府的補助又轉向「油電平權」，因此電動機車銷售趨緩，騎乘人數沒有辦法達到經濟規模，一旦業者口袋不夠深，那就只能從車主挖錢，這是避免不了的，也是電動機車發展的瓶頸。

但有車主表示，Ionex從安時（安培小時）改度數計價或是要漲使用資費，都應該要保障最早終身免基本費車主，畢竟當初很多人是衝著終身免基本費才買的，現在強迫換約，都有被欺騙的感覺。

對於車主的反彈，伍桓廷表示，目前正積極透過客服頻道與申訴管道與用戶進行溝通，並針對個別疑義進行詳盡解釋，針對契約到期之用戶，也持續提供多樣化的資費方案以供選擇。