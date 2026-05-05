建新財報／第1季 EPS 0.67元 新科智慧物流園區目標第2季啟動添動能

專業整合物流廠建新國際（8367）公布第1季合併財報，合併營收7.84億元、年減0.2%，由於客戶訂單組合變化，致第1季稅後淨利6,193萬元、年減29.4%，每股稅後純益0.67元。建新表示，新科智慧物流園區預計第2季啟動，將為營運添動能。

建新指出，第1季旗下各事業體營收結構穩健，其中自動／傳統裝卸業務合計營收占比達61%，仍為集團營運核心，其次為倉儲業務占18%、運輸業務9%、報關業務7%及貨櫃業務5%。

其中，在自動／傳統裝卸業務方面，受惠於高雄港與台中港天然氣管裝卸及倉儲長期標案持續依進度認列，挹注整體營運良好表現。

在倉儲業務方面，為因應市場需求變化與提升整體營運效率，第1季積極進行倉儲結構與客戶組合調整，並於4月順利釋出約一成倉儲空間，以滿足新客戶進駐及更高附加價值貨品需求。

儘管短期內因客戶結構調整導致營收與毛利表現承壓，使第1季整體毛利率為28%，但隨著新客戶訂單逐步導入，有望挹注後續營運獲利能力表現。

另外，建新持續推動台北港「新科智慧物流園區」建置計畫，該園區為結合冷鏈、多溫層倉儲與自由貿易港區功能的綜合型物流基地，目標於第2季取得營運許可並逐步投入使用。

建新指出，雖然新科智慧物流園區初期營運將面臨固定成本與費用先行認列情形，但隨著園區招商與營收逐步發酵，預期自今年下半年起可望逐步創造營收貢獻，並創造今年營運展現先蹲後跳態勢。

建新看好全球供應鏈重組與高科技產業持續發展，正帶動港區物流、倉儲與整合服務需求穩定成長，尤其在AI、高效能運算與半導體產業帶動下，對高效率物流與供應鏈管理的需求持續提升，不僅有助於強化建新在港區物流市場的競爭優勢，更為集團中長期營運注入新成長動能。

展望未來，建新持審慎樂觀看法。隨著高科技產業物流需求持續升溫，石化及傳統產業出口動能逐步回升，加上倉儲客戶結構優化效益逐步顯現等，皆有望挹注第2季整體營運成長。