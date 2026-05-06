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晶華跨界合作 升級旅宿體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
入住台北晶華酒店BMW主題房，可獲贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽。晶華集團／提供
入住台北晶華酒店BMW主題房，可獲贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽。晶華集團／提供

晶華國際酒店集團（2707）再度攜手BMW總代理汎德，5月1日起於台北晶華酒店與蘭城晶英酒店推出為期半年的「晶采駕馭」主題房專案，結合豪華住宿、品牌設計與德系頂級車款體驗，透過跨界合作，提升旅宿服務的附加價值，創造差異化市場優勢。

台北晶華酒店攜手BMW推出期間限定「晶采駕馭」主題房住房專案，每晚9,888元+15.5%起，官網訂房加購高鐵車票另有78折起的限定優惠。

台北晶華酒店此次特別將坐擁綠意公園景觀的高樓層「大班豪華客房」打造為BMW主題房，房內布置有沙發抱枕、主題畫作、專屬歡迎信與房卡卡套，再搭配BMW模型車、品牌馬克杯等頂級周邊陳設，營造出沉浸式的豪華氛圍，旅人步入客房即能感受德系品牌的動感與優雅。

入住主題房的房客，可於住宿期間前往行政樓層大班廊享用精緻早餐、下午茶與晚間Happy Hours，體驗全天候專屬禮遇，入住期間亦可選擇試駕BMW 5系列豪華房車或BMW iX豪華純電旗艦休旅，專案同時加贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽乙份，完成試駕滿意度問卷者，更可獲贈價值3,000元的沐蘭SPA芳香療癒禮盒，邀請旅人於城市中心展開優雅自在的風格假期。

蘭城晶英酒店則延續館內深受家庭旅客喜愛的芬朵奇堡「開車」概念，凡入住主題房專案房型，即可免費駕乘BMW X3豪華運動休旅車探索宜蘭山海景致，小朋友也能於館內駕駛電動車盡情奔馳，並獲贈BMW小熊絨毛布偶或雄獅聯名兒童蠟筆組專屬迎賓好禮，全家共享有房有車的「#Carstel」夢想假期，展現品牌對品味生活的詮釋，帶來豐富細緻的入住感受。

汎德 BMW 晶華

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