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樂迦強攻病毒檢測數位化

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
樂迦再生科技技術長劉恆宇。記者謝柏宏／攝影
樂迦再生科技技術長劉恆宇。記者謝柏宏／攝影

再生醫療CDMO大廠樂迦再生科技（6891）昨（5）日宣布，繼竹北「智慧細胞工廠」正式啟用後，公司已成功發展出「一次性病毒感測數位晶片技術」，目前正全面布局美國、歐洲、日本與台灣等地的獨家專利，為全球細胞製程品質樹立全新數位化標準。

樂迦技術長劉恆宇表示，未來樂迦的定位將從單純的細胞代工廠，直接拉升數位化的結果判讀，並掌握數位智慧化的科技未來，不僅能大幅縮短產品放行時間，更已具備承接海外高階細胞治療產品的強大技術量能。

劉恆宇表示，精準醫療的製程品管中，傳統qPCR檢測面臨兩大經營痛點：一是逐一檢測導致樣本與試劑大量損耗；二是依賴標準曲線進行人工對照，導致流程繁瑣且易生誤差。過去每一批次篩檢，往往需支付高達百萬元的檢測成本，且耗時數日，拖累CDMO（委託開發暨製造服務）的產能周轉率。

樂迦再生利用自主優化的「次世代病毒安全數位檢測平台」，近期已成功將傳統繁瑣的類比檢測轉化為全自動數位化數據，並導入領先業界的「一次性病毒感測數位晶片技術」，利用這種單片多重精準識別，最大特色是僅靠一片晶片，就能在數萬個獨立反應中，同時識別並檢測20項以上病毒指標；每一顆病毒顆粒皆可能轉化為精確的純數位訊號，不僅消除了人為判讀誤差，更確保了數據在國際法規間的互認性與精確度。

透過這種病毒數位晶片技術的導入，樂迦成功實現成本的「斷層式優化」。樂迦引進次世代「一次性病毒感測數位晶片技術」，將傳統需耗時三到七天、甚至長達28天的複雜檢測流程，徹底縮短至僅需四到六小時，至少節省85%到95%的等待時間。

樂迦更透過單片多重一次性檢測，取代過往多次往返的重複實驗，使整體品管成本直接降低80%以上，讓過去動輒百萬元的品管支出，大幅優化至僅需五分之一，實現生技製程中真正的斷層式效能革命。

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