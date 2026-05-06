宏匯集團永續建築獲肯定

宏匯集團致力永續理念，旗下三大指標建築「宏匯瑞光廣場」、「宏匯思源廣場（I-Tower大樓）」與「新北新莊凱悅嘉軒酒店」均獲得WELL認證 ，成為台灣首家完成「規模計畫（WELL Portfolio）」的永續標竿企業。

宏匯集團日前舉辦授證儀式，由國際WELL建築研究院（IWBI）亞洲區副總裁張為舜親自頒證，由新莊凱悅嘉軒酒店總經理何蔭基、宏匯集團事業發展中心副總經理陳美真等代表接受。此次三案同步取得認證，不僅象徵宏匯在永續建築領域的重大突破，也凸顯其整合集團資源、跨部門執行的能力。

WELL健康建築認證涵蓋空氣、水質、光環境、聲學、營養、運動、心理健康及社區連結等十大面向，是目前全球最具代表性的健康建築評估體系之一。宏匯表示，一次讓三種不同類型場域同步達標，難度相當高，尤其飯店業態因使用者複雜、停留時間差異大，被視為認證挑戰最高的類型。

宏匯集團指出，導入WELL標準並非單純為取得國際標章，而是長期企業文化的延伸。陳美真表示，宏匯集團董事長許崑泰出身電子業，對於健康環境與永續發展高度重視，過去參與多項BOT案時，即已將「以人為本」納入設計與營運核心，因此此次認證可說是企業理念的具體落實。

在實際執行上，宏匯與顧問團隊採取多項創新作法，像是在宏匯思源廣場辦公室導入「開口合約」制度，員工可依需求申請人體工學椅或升降桌，兼顧健康與資源效率。

在新莊凱悅嘉軒酒店部分，因鄰近高架道路，初期空氣品質未達標，團隊即加裝空氣清淨設備並優化系統，最終順利通過檢測。此外，建築內部也導入智慧照明系統，在有人使用時自動提升亮度，兼顧節能與安全。

展望未來，宏匯表示，未來將持續把健康建築與永續發展納入核心策略，具備WELL認證的資產，也有望在市場競爭中取得更大優勢。