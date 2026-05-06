奇美傳承 許文龍獨子許家彰掌舵

奇美實業董事會昨（5）日宣布，由創辦人許文龍獨子許家彰接棒新任董事長；原董事長許春華則任奇美集團榮譽董事長。

奇美董事會表示，此次董事長交接為公司長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上，順利完成世代傳承，邁向永續經營。

奇美集團創辦人許文龍有一子兩女 ，許家彰是獨子。許文龍過去曾表示不強調家族接班，因此許文龍2005年卸下奇美集團董事長職務，先由妻舅（妻子的弟弟）廖錦祥接棒，2012年再交棒後給堂弟許春華，許文龍在2023年11月過世，享壽95歲。

許家彰接班前，長期參與集團多元事業，尤其深耕於集團的品牌事業與公益領域，積累跨領域的經營與治理經驗。他自2001年起參與新視代科技股份有限公司（奇美家電）經營，並於2010年出任董事長迄今，持續推動品牌與事業穩健發展。除產業經營歷練外，亦長期投入文化與公益事務，現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療財團法人副董事長。

在基層與品牌端磨練多年後，許家彰正式從堂伯父許春華手中接下奇美實業董事長一職，象徵「許家班」家族二代正式進入核心領導層。

奇美實業表示，許家彰董事長長年參與集團多元事業與公益體系之治理運作，對公司的核心價值、發展方向與經營架構高度熟稔。本次董事長交接，象徵公司在長期治理規劃下完成角色承轉，確保公司營運持續穩健推進。

奇美也表示，原董事長許春華自2012年接任以來，承接公司穩健經營基礎，在既有材料製造優勢之上，奇美實業於其任內期間，從規模導向轉向高值化與差異化發展，並將永續經營與低碳轉型納入營運與投資決策之中。