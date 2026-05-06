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南亞申讓5,959張南電股

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南亞（1303）昨（5）日公告，申讓旗下南電（8046）5,959張持股，依南電5日收盤價997元概算，預估交易總金額約59.41億元。

南電原隸屬台塑集團旗下南亞塑膠電路板事業部，後獨立為公司；人工智慧（AI）需求帶動下，高階載板需求爆發，推升南電股價近日攀升，上月更一度躍居千金股，5日收盤價則落在997元。

據悉，南電致力於IC載板與PCB研發、製造及銷售。南亞先前提到，AI技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南電的ABF載板、BT載板出貨揚升。

除南電外，南亞旗下也持有南亞科（2408），此外更有電子材料轉型題材。南亞指出，獲利動能來自電子三大領域：南亞電子材料、子公司南電，以及轉投資的南亞科。在AI浪潮急速推進之下，雲端服務、資料中心業者大舉擴張資本支出，而高速網通、存儲設施、 邊緣運算、電源控制之需求也不斷升級，相關材料供不應求、業績大幅成長。

南亞積極推進高值化轉型，電子材料已占整體營收逾五成。展望第2季，南亞表示，受惠AI伺服器、高效能運算與高速網通等需求暢旺，帶動中高階電子材料供不應求，且一般性產品亦出現供給缺口，下游備庫意願轉強，預估第2季銅箔、玻纖絲、布、銅箔基板、載板等產品量、價齊揚，預期營收可望再成長。

南電 南亞 台塑集團

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