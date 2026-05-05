智慧經營／元富投顧總經理江浩農精進研究力 三點勝出

全球市場受地緣政治風險等不確定性因素影響，波動加劇，元富投顧總經理江浩農表示，市場訊息萬變，研究的難度與日俱增，要做好研究工作，首先要確認三大步驟，主動發現問題、切中要點分析、有效解決問題。同時，任何研究都要有結論，符合客戶端需求是重要原則。

以美、台股來說，自3月以來，在地緣戰爭風險威脅中，每日行情動輒出現大幅上漲或下跌的走勢，許多投資人被震的眼花撩亂，而接受金控重任、轉職元富投顧並擔任總經理一職的江浩農，不論是在任何職位上的表現，都贏得市場的好評。他說，唯有主動發現問題、分析問題、解決問題而已。

冷靜觀察 精準判斷

江浩農舉例，自3月以來，大盤震盪加劇，但此時必須靜下心，觀察造成動盪的原因，要由全球的角度出發，分析問題所在。以這次戰爭風險來說，分析川普的內心想法，並進一步判斷後續可能的動作，將有助於找出造成目前險境的主因，以及未來可能的發展動向，並精準判斷事件的影響層面。

「以今年至今的台股重大事件來說，元月台美協議、3月的中東緊張情勢，事件發生時，對金融市場影響都相當深遠，也都是市場最想立即掌握的事件。這時，我們必須即刻動員研究員深入分析，整合國際市場、台股市場及產業各部門的看法」，他指出，國際市場部門需掌握最新的國內外市場反應，總經部門要留意對經濟層面可能造成的影響，台股及產業部門則應分析對台股及產業個股影響。

接下來各部間還要進入橫向溝通的作業階段，彼此協調資訊的掌握、事件最新發展，最後整合出一份完整的報告，第一時間提供給客戶。同時，像是總經部門也不僅僅是分析完經濟層面的問題，就可以結束工作了，還必須進一步與研究單位討論對產業、公司的影響，並納入總經模型。當各部門都彼此了解所有單位掌握的狀況後，才會在第一時間內，出具最完整、詳盡的分析研究。

此外，每分出具的重要事件報告，除了可以提供給擅長短中線證券自營操作之外，還要可以讓中長線的投信等單位，以及長線的壽險、銀行的理財投資等部門，做為重要投資依據。

團隊合作 唯才是用

在用人策略上，江浩農說，唯才是用是大方向，想進入投資研究領域的年輕學子須具備想像力、對未來的判斷能力、團隊合作的精神。以想像力來說，對任何事件，無關大小，都須聯想是否對台股、產業、公司有影響，尤其是台股國際化程度日深，全球市場的風吹草動，都可能影響大盤走勢，想像力能協助研究人員站在趨勢的浪尖上、而不是一直在趨勢後面跟著跑。

台股國際化腳步很快，一個人單打獨鬥的時代已經過去，必須具備與國際、總經、產業、台股市場等跨部門合作的觀念，最後是須大膽假設、勇於下結論，任何事件都不應有模糊不清的結論，必須讓報告的使用單位或投資人，清楚知道事件對產業、公司的具體影響。

江浩農說，投顧已積極導入AI技術，作為提升研究效率的重要助手，因此，AI在資料整理與歷史數據比對方面有高度效率，過去需要數小時完成的背景資料收集，如今透過AI可在短時間內完成，大幅減少研究員處理重複性工作的時間，使研究員可以更專注於深度分析與策略規劃。

江浩農認為，不必擔心有問題，在發現問題的過程中，透過分析問題，可以加強各部門的橫向溝通連繫，最終才能解決問題，只要勇於找出問題，隨後面對、解決問題，才是公司迎向成功的重要第一步。