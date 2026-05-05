古書今贏／用心聽看 避免誤判

從網路上看到一張滿布青黑白點的紅色可樂罐圖片，分享者要讀者將圖片放大再看，將發現眼中的紅色可樂罐，其實是青黑白點組成。

科學家從研究中發現：當資訊不完整時，人腦不待全部細節浮現，會依據直覺和既有經驗，主動進行資訊填補，將之組成所熟悉的事物。正好像閱讀一篇文件，即使出現錯漏倒置，若非逐字逐句仔細閱讀，仍會以正常方式解讀。

對經驗愈豐富者而言，好像直接除錯補正，其實錯誤還是存在，對粗枝大葉者來說，則是錯上加錯，追根究柢是原本應該扮演觀察者的感官，有看沒有見，有聽沒有聞，被直覺思考占據了濾波作用。

領導者耳濡目染，容易形成定見，只看自己想看的，只聽自己想聽的，最後變成以為看到、以為聽到，加上情感親疏認知，不自覺做出錯誤的判斷。

《韓非子．說難》中有個故事：宋國有位富人，因為下大雨牆塌了，他的兒子告訴他：「要趕快把牆補好，以免遭盜。」鄰居看了也是這麼說，沒想到當天晚上真的遭盜，富人認為兒子有先見之明，卻懷疑鄰居是小偷。

相對來說，有些事情旁人說可以，自己說就不恰當。

例如由身邊人提出，會被認為不站在同一陣線，若來自他人勸說指正，較容易欣然接受，不同事件就會出現相反的狀況。

好比母親要兒子以家庭為重，兒子即使不願意，也會認為說者沒問題，妻子勸丈夫顧家，則被誤會成多管閒事，引起衝突對立。這時已經不是說話的內容對不對的問題，而是彼此存在利害和信任關係。

歷史的長河中，結合個人才智經驗，又能明聽明見做查證的領導者不乏於旅，《韓非子．難三》中記載一段神奇的判例。

春秋時代鄭國的執政子產，在鄭簡公、定公時期，執政約23年，有「春秋第一人」美稱，有次車駕經過里門，聽到婦人哭聲，立刻派人找來婦人，經過一番盤問，婦人最後招認謀害親夫。

車夫知道子產向來遵守法紀，不會毫無理由擾民，何況牽涉刑事，對此提出疑問，子產回答：「一般人在親人生病時會擔心，臨終時感到害怕，去世時轉為哀傷，這名婦人的丈夫已死，應該哀傷才對，哭聲卻流露恐懼，我認為其中一定有隱情，才派人查她。」

領導者想做到明見聰聽，首先要心性堅定，不憑空想像和依關係做判斷，以免成員擔心自討沒趣，無法得到真實訊息。作決斷必須結合智慧、勇氣，基礎建立在動機而且目的明確，再透過眼力、耳力、心力、實力、腳力來達成。

子產遇到疑難，如果光靠猜案判案，沒有詳加查證，國家一定陷入混亂，用心聽看做決斷，才不會誤闖誤撞。