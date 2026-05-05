法律頻道／傳承規劃 首重延續家族價值

對許多企業主、專業人士與投資人而言，人生常常不是以「日」，而是以「周」為單位在前進，一周一周過去，就像在高速公路上不斷飛馳。然中年以之後，真正心驚的，往往不是已擁有多少資產，而是手上還剩多少時間。許多企業主辛苦一生，累積了公司、股權、不動產、保單、投資與人脈，總以為這些都會成為下一代的資產。卻沒有意識到，這些也可能成為他們的負債。

一般人想到傳承，常先想到現金、股票、房地產，這些是最基礎的「物質財富」，但更重要的是第二層的「權力財富」，也就是能持續產生收益的事業控制權，例如公司、診所、甚至攤位、出租不動產的股權、經營權、董事會席次、關鍵決策權。

若只把股份平均分配，卻沒有安排誰負責經營、誰享有分潤、誰能做最後決策，家族企業很容易在第二代、第三代陷入內外爭執。

更高一層，則是「精神財富」。這包括創辦人的價值觀、判斷力、待人處事原則、商業眼光與冒險精神。遺囑可以處理物質財富的分配，但經營權的順利移轉，智慧與價值觀的傳承，不可能靠一張文件完整延遞。

因此，遺囑雖然重要，卻不能被誤認為傳承規劃的全部。它最大的限制在於，遺囑是一種「死後才生效」的靜態工具。對企業主來說，最有價值的資產往往不是帳戶裡的現金，而是仍在持續運作、持續獲利的事業。

一家公司若單純依民法或遺囑分割股權，幾年後可能因繼承、出售、離婚、法拍或外部收購，最終必然導致股權逐漸分散。公司最後誰能經營？誰能決策？可能都不是原來的家族所能掌握。

真正完整的傳承，必須從「死後規劃」改行「生前規劃」。這不是單一工具，而是一套系統工程。

第一，是資產的逐步移轉與風險隔離。傳承應在創辦人仍有控制力、判斷力與調整能力時，分批、分階段移轉。可以透過贈與、保險、信託等工具，讓子女逐步學習管理資產，同時保留長輩晚年生活所需。

給得太晚，來不及培養；給得太早太多，也可能讓下一代失去奮鬥動力，招來風險。

第二，是資產的結構化整理。許多企業主的資產非常複雜，包括不動產、境外保單、境外公司、未上市股權、私募基金、借名登記、債權債務等。繼承人日後處理後事時，常常像在玩偵探遊戲。在尚有影響力時將資產證據化、資訊化、清冊化，是對家人的體貼。

第三，是權力的核心綁定。對家族最重要的事業，不能只想著如何拆分所有權，更要思考如何穩定經營權。實務上可透過閉鎖性公司、控股公司、特別股設計、股份轉讓限制、股東協議等工具，把家族核心資產集中管理，避免股權外流，也避免經營權因繼承而碎片化、鬆動化。

第四，是補償性的公平設計。公平不等於平均。若由一位子女接班經營公司，其他子女未必適合取得相同比例的經營權。這時可以透過保單、不動產、現金流、分潤權或其他資產安排，讓不同家族成員都得到合理照顧。

真正成熟的傳承，不是讓每個人拿一模一樣的齊頭式公平包裹，而是讓每個人都取得最適合的方案。

第五，是價值觀的實戰帶教。這是最困難、也最重要的一環。家訓只寫在紙上沒用，帶下一代參與會議、觀察商業判斷、討論人情世故、理解營業與投資，這些日常的互動，才是真正的精神財富傳承。

傳承不是為死亡做準備，而是為了讓延續的生命做準備。傳承規劃最好的時間是十年前，其次就是現在、馬上！

沒有規劃，財富只能累積一代，但有了制度與價值，才能讓家族及財富傳過三代，真正扎根並開疆拓土。