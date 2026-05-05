行銷新勢力／運用AI 三面向把關決策

想像當一套AI投放系統上線後，初期數據表現亮眼，點擊率提升、轉換成本下降，但幾個月後，新客成長卻開始停滯。進一步檢視才發現，系統從一開始就把目標集中在同一批受眾並持續強化，從未嘗試觸及不同條件、不同情境下的潛在對象。問題不在技術，而在於最初設定模型時，對目標客群的想像太過單一，AI系統只是忠實地把這個假設放大了。

隨著AI在行銷領域的角色正在快速轉變，它不再只是自動化的輔助工具，而是逐步成為企業真正的「決策引擎」，從預算分配、目標設定到成效優化，愈來愈多的判斷交由系統完成。

這樣的轉變帶來效率，也帶來了新的風險：當決策邏輯被寫進系統，初期的偏差與假設也會在反覆運算中，隨著規模不斷放大，甚至被誤認為「最佳解」。

這意味著，行銷競爭的核心正在悄悄位移。過去，誰操作得好，誰就有優勢；現在，誰能設計出更好的決策框架，誰才是真正的贏家。影響力不再只發生在投放當下，而是早在系統設計階段就已成形。當企業將愈來愈多決策交給AI，也等於把更大的責任前移到「如何定義問題」與「如何設定標準」這兩件事上。

研究顯示，全球AI領域的女性人才僅占約三成，這不單是多元共融的議題，更是商業層面的隱憂。當設計與治理系統的聲音過於單一，決策邏輯也容易流於片面。不同的視角與生活經驗，往往能在問題擴大前及早發現盲點，讓系統更貼近真實的市場樣貌，也讓決策更具彈性與韌性。面對這樣的環境，企業可以從三個方向著手。

第一，主動引入多元視角。這不只是組織文化的選擇，而是提升決策品質的實際手段，納入不同背景與經驗，有助於及早檢視系統假設是否貼近真實市場需求，讓決策更具彈性與應變能力。

第二，建立清晰的治理機制。AI產出的結果需要被檢視、被問責，企業應確保數據來源、運算邏輯與商業目標之間保持一致，並建立持續檢核與修正的機制，避免系統成為無人監管的黑盒子。

第三，保留人為判斷的空間。工具愈強大，使用者愈需要清楚它的邊界。知道何時該相信系統，何時該介入，不只是操作問題，更是AI時代行銷人不可或缺的決策能力。

AI時代的競爭優勢，不只來自工具，更來自駕馭工具的眼光與判斷。真正的問題從來不是技術，而是透過技術要解決的底層需求與痛點；若初始假設存在不足或僵固，落差只會隨規模擴大，最終影響決策品質與方向。企業若能及早在決策設計、治理機制與多元觀點上投入，才能在AI快速演進的市場中走得更穩、更遠。