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從廢紙到資源循環 環境部感謝正隆打造募集箱助攻「袋袋箱傳」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明5日頒贈感謝狀，肯定正隆公司以具體行動支持減塑政策。環境部／提供
環境部長彭啓明5日頒贈感謝狀，肯定正隆公司以具體行動支持減塑政策。環境部／提供

環境部持續推動減塑政策，「袋袋箱傳」行動再添企業參與新動能。正隆股份有限公司（1904）（下稱正隆公司）主動響應政策，不僅積極投入成為二手袋供應企業，更發揮企業專業設計製作「二手袋募集紙箱」，協助擴大回收與再利用量能。環境部長彭啓明5日頒贈感謝狀，肯定企業以具體行動支持減塑政策，並為全臺減塑與資源循環建立示範案例。

環境部指出，「袋袋箱傳」需仰賴企業、機關及零售通路共同參與。正隆公司運用紙業專長，以百分之百廢紙製作募集箱，此舉從產品設計端就導入循環思維的作法，與政府推動循環經濟的政策方向高度契合。正是公私協力的最好展現，彭部長指出：「政府提供平台，企業能做得更好，就是公私協力希望促成的環境永續效果。」

正隆公司強調，企業長期以低碳永續為經營核心，知道環境部在推動袋袋箱傳募集二手袋時，就希望運用企業自身的包裝與製紙專業，來響應活動，很高興製作的50個募集箱，可以供環境部促成機關、團體設立更多的循環站點，讓收集網絡更綿密，而企業內部也串聯所在大樓超過150家企業夥伴共同參與，希望能募到更多袋子幫助需要的市場、市集或零售商家，讓減塑效果更擴大，這次很榮幸募到的3,800個袋子中，有700個能配送到金門縣，幫助金門在地鄉親一起做減塑，成為第一批跨域、越洋的二手袋再使用媒合至離島的案例。

金門縣環保局局長楊建立表示，金門長期以來對資源循環格外重視，自107年起便於各大賣場與市場設置二手袋循環箱，鼓勵鄉親多多使用，以減少使用塑膠袋。環境部推動的袋袋箱傳措施，讓供應端和需求端能夠有效的鏈結，對離島地區的幫助很大，也是一個很成功的作法。

環境部指出，袋袋箱傳透過公私協力與跨域整合的平台機制，實現媒合不限地區，有需要二手袋的商家都歡迎至平台登錄需求數量與規格，平台會主動聯繫瞭解供、需雙方資訊後，以精準對接方式，促成循環再使用。因此，在不浪費所募得的任一資源的理念下，逐步建立二手袋跨區域資源調度機制。環境部強調，「袋袋箱傳」的核心在於讓袋子可以提供給有需要的人再使用，不當垃圾。因此媒合平台的數位作法與設置二手袋箱、實虛整合，讓資源流通使用可以更加有效率。

彭啓明 正隆 環境部 正隆公司

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