快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市表揚好人好事代表 運彩公會理事長何昱奇受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇(中)獲選好人好事代表，讓企業經營與社會價值的深層連結被看見。記者宋健生／攝影
運彩公會理事長何昱奇(中)獲選好人好事代表，讓企業經營與社會價值的深層連結被看見。記者宋健生／攝影

台中市政府5日舉行「115年台中市好人好事代表表揚大會」，經三階段嚴謹評選，共遴選出14位好人好事代表與5位榮譽狀得主。其中又以中華民國運彩公會理事長何昱奇獲選好人好事代表最受矚目，也讓企業經營與社會價值的深層連結被看見。

表揚活動由台中市政府社會局指導、台中市表揚好人好事運動協會主辦。社會局副局長林資芮代表市長出席，與協會理事長徐靜鈴、選拔表揚委員會主任委員賴建宏共同頒獎，向長期為社會默默付出的民間典範致上敬意。

在本屆受表揚者中，中華民國運彩公會理事長何昱奇的經歷，呈現出一種結合「市場經營」與「制度貢獻」的實踐模式。出身基層的他，憑藉多年努力，在運動彩券產業建立穩定經營體系，其個人所屬何大智運動彩券行所產生的盈餘，每年依制度回饋國家運動發展基金。

初步統計，每年為運動部挹注約新台幣1.5億元資金，合計本屆已貢獻超過3億元基金。間接支持台灣體育基層發展，對於整體運動環境的長期累積，具有實質且穩定的意義。

然而，這份成果的背後，並非偶然。何昱奇長期維持高度自律的工作節奏—每天清晨四點起床，無須鬧鐘，即開始檢視報表、分析賽事數據，並整理當日資訊提供給約5,000餘位會員參考，全年幾乎365天無休，長時間維持高強度運作；他坦言，這樣的生活並不輕鬆，但在責任與承擔之間，選擇了持續前行。

在事業之外，何昱奇亦長期投入基層體育與弱勢關懷，認為資源應回到真正需要的地方。他強調，經營事業的價值，不僅在於創造收益，更在於能否形成正向循環，讓制度運作下的成果回饋社會。

值得一提的是，何昱奇過去曾遭遇冒名不實投資招攬事件，歷經司法程序後，法院判決冒名對方應賠償新台幣50萬元。對此，他選擇將該筆賠償金全數捐出，回饋社會。他表示，這筆金額的意義，不在於補償，而在於提醒自己，在面對紛擾與壓力時，仍應堅持原則，讓資源回到更有價值的地方。

何昱奇進一步指出，自己始終遵循三個信念：守正、不取不義之利；承擔、不將壓力轉嫁他人；回饋，在有能力時回到社會。這樣的價值觀，也成為他長年經營事業與投入公益的核心基礎。

除了何昱奇之外，本次大會亦表揚多位長期投入公益的代表。僑光科技大學副教授李世珍，長年關懷偏鄉學童，推動「送愛到台東部落」計畫逾20年；彭秀娥則持續投入倫理教育與公益服務，累積千場以上分享，展現持續付出的精神。

協會理事長徐靜鈴表示，每一位好人好事代表背後，都是長時間累積的選擇與堅持。這些來自民間的力量，不張揚卻穩定，正是社會運作的重要基石。

本次表揚活動，在莊重且溫暖的氛圍中圓滿落幕。徐靜鈴希望透過這些典範人物的故事，讓社會得以看見在現實壓力與環境挑戰之中，仍有人選擇守住價值、承擔責任，並持續為社會帶來長期而穩定的正向影響。

中華民國運彩公會理事長何昱奇(右)獲選好人好事代表，由社會局副局長林資芮頒獎。記者宋健生／攝影
中華民國運彩公會理事長何昱奇(右)獲選好人好事代表，由社會局副局長林資芮頒獎。記者宋健生／攝影

運動 社會局 台中市

延伸閱讀

基市信議區表揚模範母親 邱佩琳：讓母親的關鍵力量被看見、被珍惜

統一超商讓「行善」融入日常　打造一條永續的社會公益鏈

關公媽祖坐鎮加拿大天金堂廟會 本拿比市長獻唱

崇友四度奪公司治理評鑑前5%最高殊榮 積極落實企業永續

相關新聞

奇美實業二代接棒 由許文龍獨子許家彰出任董事長

奇美實業（1763）董事會5日宣布，由創辦人許文龍獨子許家彰出任董事長一職；原董事長許春華續任為奇美集團榮譽董事長。董事會表示，此次董事長交接為公司長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在

從廢紙到資源循環 環境部感謝正隆打造募集箱助攻「袋袋箱傳」

環境部持續推動減塑政策，「袋袋箱傳」行動再添企業參與新動能。正隆股份有限公司（1904）（下稱正隆公司）主動響應政策，不僅積極投入成為二手袋供應企業，更發揮企業專業設計製作「二手袋募集紙箱」，協助擴大

台南擴大再生水建設 兼顧AI半導體產業與水資源循環

台南市持續推動再生水建設，強化產業用水韌性。水利局5日於市政會議專案報告指出，目前全市每日再生水供應量已達6.1萬噸，為全台最多，未來將持續擴充供水量，預計116年提升至8.8萬噸、132年可達17.

三陽SYM品牌 4月累計銷售冠軍王

機車銷售戰報出爐，4月總市場金額為6萬848台，累計四個月銷售台數為23.45萬台，三陽機車自有品牌SYM品牌銷售一路長紅，成為4月及累計前四個月的銷售冠軍王。2026 年式迪爵 125領軍，迪爵全車

社宅包租代管出現「假業者」？住都中心示警：恐領不到補助

近期市場出現疑似「非官方業者」介入社宅包租代管的情況，國家住都中心提醒，民眾若要參與「中央版社宅包租代管計畫」，務必先查證業者是否在官方名單內，否則不僅可能拿不到補助，還可能衍生費用爭議或權責不清等風

遠雄接手台中、新竹大魯閣…首要任務是改名 大巨蛋檔期夯滿到2027年底

遠雄集團旗下遠雄流通事業，憑藉經營iFG遠雄廣場汐止店十年的社區型商場經驗，於2025年底正式接手台中大魯閣新時代購物中心與新竹大魯閣湳雅廣場兩大據點，市場關注後續營運策略。台北大巨蛋部分，遠雄指出，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。