台中市表揚好人好事代表 運彩公會理事長何昱奇受矚目

台中市政府5日舉行「115年台中市好人好事代表表揚大會」，經三階段嚴謹評選，共遴選出14位好人好事代表與5位榮譽狀得主。其中又以中華民國運彩公會理事長何昱奇獲選好人好事代表最受矚目，也讓企業經營與社會價值的深層連結被看見。

表揚活動由台中市政府社會局指導、台中市表揚好人好事運動協會主辦。社會局副局長林資芮代表市長出席，與協會理事長徐靜鈴、選拔表揚委員會主任委員賴建宏共同頒獎，向長期為社會默默付出的民間典範致上敬意。

在本屆受表揚者中，中華民國運彩公會理事長何昱奇的經歷，呈現出一種結合「市場經營」與「制度貢獻」的實踐模式。出身基層的他，憑藉多年努力，在運動彩券產業建立穩定經營體系，其個人所屬何大智運動彩券行所產生的盈餘，每年依制度回饋國家運動發展基金。

初步統計，每年為運動部挹注約新台幣1.5億元資金，合計本屆已貢獻超過3億元基金。間接支持台灣體育基層發展，對於整體運動環境的長期累積，具有實質且穩定的意義。

然而，這份成果的背後，並非偶然。何昱奇長期維持高度自律的工作節奏—每天清晨四點起床，無須鬧鐘，即開始檢視報表、分析賽事數據，並整理當日資訊提供給約5,000餘位會員參考，全年幾乎365天無休，長時間維持高強度運作；他坦言，這樣的生活並不輕鬆，但在責任與承擔之間，選擇了持續前行。

在事業之外，何昱奇亦長期投入基層體育與弱勢關懷，認為資源應回到真正需要的地方。他強調，經營事業的價值，不僅在於創造收益，更在於能否形成正向循環，讓制度運作下的成果回饋社會。

值得一提的是，何昱奇過去曾遭遇冒名不實投資招攬事件，歷經司法程序後，法院判決冒名對方應賠償新台幣50萬元。對此，他選擇將該筆賠償金全數捐出，回饋社會。他表示，這筆金額的意義，不在於補償，而在於提醒自己，在面對紛擾與壓力時，仍應堅持原則，讓資源回到更有價值的地方。

何昱奇進一步指出，自己始終遵循三個信念：守正、不取不義之利；承擔、不將壓力轉嫁他人；回饋，在有能力時回到社會。這樣的價值觀，也成為他長年經營事業與投入公益的核心基礎。

除了何昱奇之外，本次大會亦表揚多位長期投入公益的代表。僑光科技大學副教授李世珍，長年關懷偏鄉學童，推動「送愛到台東部落」計畫逾20年；彭秀娥則持續投入倫理教育與公益服務，累積千場以上分享，展現持續付出的精神。

協會理事長徐靜鈴表示，每一位好人好事代表背後，都是長時間累積的選擇與堅持。這些來自民間的力量，不張揚卻穩定，正是社會運作的重要基石。

本次表揚活動，在莊重且溫暖的氛圍中圓滿落幕。徐靜鈴希望透過這些典範人物的故事，讓社會得以看見在現實壓力與環境挑戰之中，仍有人選擇守住價值、承擔責任，並持續為社會帶來長期而穩定的正向影響。