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奇美實業二代接棒 由許文龍獨子許家彰出任董事長

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

奇美實業（1763）董事會5日宣布，由創辦人許文龍獨子許家彰出任董事長一職；原董事長許春華續任為奇美集團榮譽董事長。董事會表示，此次董事長交接為公司長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在既有穩固基礎上，順利完成世代傳承，邁向永續經營。

奇美表示，許春華董事長自2012年接任以來，承接公司穩健經營基礎，在既有材料製造優勢之上，奇美實業於其任內期間，從規模導向轉向高值化與差異化發展，並將永續經營與低碳轉型納入營運與投資決策之中。期間，奇美實業不僅鞏固其於全球材料市場的重要地位，也透過制度化管理與長期布局，完成由傳統石化製造朝向高性能材料與永續解決方案並進的關鍵轉型，為企業後續成長奠定清晰且可延續的基石。

新任董事長許家彰長期深耕奇美集團事業體，具備跨領域的經營與治理經驗。自2001年起參與新視代科技股份有限公司（奇美家電）經營，並於2010年出任董事長迄今，持續推動品牌與事業穩健發展。除產業經營歷練外，亦長期投入文化與公益事務，現任奇美博物館館長、奇美文化基金會董事長，以及奇美醫療財團法人副董事長。

奇美實業表示，許家彰董事長長年參與集團多元事業與公益體系之治理運作，對公司的核心價值、發展方向與經營架構高度熟稔。本次董事長交接，象徵公司在長期治理規劃下完成角色承轉，確保公司營運持續穩健推進。

奇美集團 許文龍

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