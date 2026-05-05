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遠雄不拚連鎖百貨！三商場「不同名」策略曝光

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

遠雄集團推動多角化經營，除台北大巨蛋營運動能逐步放大外，亦同步深化商場與旅館布局。遠雄5日表示，大巨蛋啟用後營運已步入高稼動，一年活動天數超過300天，檔期已排至2027年底，帶動周邊商業設施人流；另一方面，接手台中、新竹兩處大魯閣商場後，將以「社群型百貨」為核心，複製汐止商場成功經驗，逐步打造流通事業版圖。

遠雄指出，大巨蛋目前4月至10月以棒球賽事為主，其他時間則安排演唱會與企業活動，整體活動天數維持高檔。隨賽事與大型活動持續舉辦，已帶動園區內外人流聚集，商業效益逐步發酵。至於園區內台北洲際酒店，採委外經營模式，遠雄為業主，預計配合審查進度將在下半年正式開幕，未來將串聯場館活動與住宿需求，擴大整體營運效益。

在流通事業方面，遠雄去年以約10億元接手台中「新時代購物中心」及新竹「湳雅廣場」營運資產，加上既有汐止iFG遠雄廣場，商場據點增至三處。不過，遠雄強調，集團並未設定快速擴張為目標，現階段規模仍未達大型連鎖水準，未來將採保守策略，僅在審慎評估具潛力標的下，才會進一步擴點，且評估範圍不僅限於商場，也可能涵蓋飯店等資產。

遠雄表示，此次接手商場的關鍵，在於內部評估汐止模式具備複製性。汐止iFG遠雄廣場營運已逾10年，樓地板面積超過2萬坪，去年營業額約35億元、年增5%至6%，已建立穩定獲利基礎。其核心在於「社群型百貨」定位，強調貼近在地生活需求，透過櫃位組合與場域經營提升回訪率。

新接手的兩處商場亦將朝此方向調整。台中新時代購物中心樓地板面積約2.1萬坪，過去在大魯閣經營時期，年營業額約23億元，屬中型百貨；新竹湳雅廣場則約6,800坪、過去年營業額約11億元，屬社區型商場。遠雄指出，新接手據點未來定位仍在討論，可能朝親子或特定客群發展，並與既有商圈做出區隔；整體調整將以櫃位優化與改裝為主，不會大幅變動既有空間結構。

在品牌策略上，遠雄規劃三個商場將採差異化命名，也不一定冠上「遠雄」品牌。目前台中據點暫以「遠雄廣場 台中店」作為過渡名稱，後續將依區域特性、招商定位與品牌效益審慎評估。整體品牌識別（CI）與正式名稱，預計於2026年下半年定案並陸續上線，以利後續招商與組織運作。

大巨蛋 遠雄 台中

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