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保瑞子公司併購國際運動保健品牌Weider 全球銷售布局再下一城

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

保瑞（6472）５日宣布全球銷售布局再下一城，子公司晨暉生技（1271）董事會通過100%收購創立於美國亞利桑那州的運動保健品領導品牌Weider Global Nutrition（WGN），簽約日即日交割。

此案以5,000萬美元現金作為基礎對價，於交割時一次支付；另約1,200萬美元將視交割後12個月WGN的獲利表現（以EBITDA為衡量基準），依達標程度依約分級以股權或現金給付。

保瑞指出，此次併購所需資金將以銀行借款搭配私募方式支應，私募應募人包括晨暉原股東母公司保瑞藥業與WTT Investment家族辦公室，以及WGN執行長Richard Allen Blair。

保瑞表示，根據McKinsey（麥肯錫）調查，美國與英國約50%的消費者在購買保健品時，將臨床有效性列為首要考量，顯示保健品品牌的研發實力已成為市場競爭的關鍵門檻。保瑞長年為全球領先的非處方藥（OTC）品牌於北美代工製造，具備深厚的OTC產品開發與量產能力；而WGN正積極建構非處方藥產品線，雙方在資源互補上具有高度契合，使這起交易對於保瑞集團持續推進全球銷售商業布局有重要的戰略意義。

保瑞進一步表示，晨暉所擁有的全密閉式固態發酵技術，從入料、自動化滅菌、發酵培養、烘乾到收料，全程於密閉空間完成，均勻化技術成熟度極高，屬於罕見的高效發酵製程。如同保瑞集團旗下CDMO業務同時服務內部客戶Upsher-Smith的模式，晨暉的製造能力將與WGN的品牌知名度相互輝映，不僅與保瑞集團整體策略高度對齊，更有望進一步提升管理效益。

同時，紅麴關鍵成分Monacolin K近期在歐盟因心血管安全疑慮遭監管限制，間接為晨暉最核心的技術資產Ankascin 568開啟全新市場機會。Ankascin 568為全球目前唯一通過美國FDA新型膳食成分（NDI）認可且不含Monacolin K的紅麴產品，與WGN品牌合作的產品已計畫於今年在歐洲上市，雙方團隊亦針對部分市場啟動功能宣稱臨床試驗，以期打入主流零售通路。市場期待晨暉將藉由此交易一躍成為台灣前三大保健品品牌集團，藉由深入保瑞雙引擎資源網絡，開啟量變帶動質變的成長新階段。

保瑞 亞利桑那州 布局

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