正隆助攻環境部「袋袋箱傳」 首批二手袋送達金門

響應環境部「袋袋箱傳」活動，正隆（1904）集結全台同仁募集閒置紙袋與環保袋，延長使用壽命、減少塑膠浪費，並發揮包裝專業打造「二手袋募集紙箱」，作為循環體系的重要據點。「袋袋箱傳」媒合平台2.0上線後，正隆即於第一時間成功媒合700個二手袋至金門，成為首筆成功案例，展現企業即時響應與攜手政府推動資源循環、促進跨區整合的具體成果。

5日由環境部長彭啓明頒贈感謝狀。彭啓明部長表示，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，讓資源得以跨區流通、發揮最大效益。感謝正隆響應，不僅展現企業行動力，更成為多方協作推動資源循環的具體示範。

正隆以「低碳循環」為核心，長期深耕回收紙再生，將回收紙轉化為多元綠色紙品，從工業用紙到民生家庭用紙，建立高效率循環模式，讓紙材得以多次利用，實踐「二次森林」。此次更串聯全台員工，從源頭減少一次性塑膠袋使用，將循環理念延伸至日常生活。

活動短時間內募集紙袋3,278個及環保袋522個，約可替代3,800個一次性塑膠袋、減少約25.35公斤塑膠使用，並透過平台媒合機制促進跨區流通、放大循環效益。金門縣環保局局長楊建立表示，此次媒合有效補足在地替代性袋源需求，對觀光地區推動減塑與資源循環具實質助益。

除內部動員外，正隆亦串聯總部所在地正隆廣場逾150家企業夥伴共同響應，擴大參與規模與媒合效率，將企業行動延伸為產業共同行動，提升整體減塑與減廢影響力。

此外，正隆發揮永續包裝專業，設計製作50個「二手袋募集紙箱」，採100%台灣回收紙再生製成，具備一體成型、輕巧耐重與全紙材可回收等特色，支援環境部於各機構布建募集與分發據點。以每箱約1.5公斤計算，總計使用75公斤回收紙，約可減少435公斤註碳排，並保留樹木資源。

環境部指出，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，逐步建構全國循環網絡。未來，正隆將持續深化回收紙再生技術，結合跨域合作與創新應用，推動資源高值化循環，擴大低碳影響力，邁向永續共好。