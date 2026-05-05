快訊

突發「7700」求救信號！美軍KC-135空中加油機傳於波斯灣失聯

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

正隆助攻環境部「袋袋箱傳」 首批二手袋送達金門

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆助攻環境部「袋袋箱傳」，首批二手袋送達金門。正隆／提供
正隆助攻環境部「袋袋箱傳」，首批二手袋送達金門。正隆／提供

響應環境部「袋袋箱傳」活動，正隆（1904）集結全台同仁募集閒置紙袋與環保袋，延長使用壽命、減少塑膠浪費，並發揮包裝專業打造「二手袋募集紙箱」，作為循環體系的重要據點。「袋袋箱傳」媒合平台2.0上線後，正隆即於第一時間成功媒合700個二手袋至金門，成為首筆成功案例，展現企業即時響應與攜手政府推動資源循環、促進跨區整合的具體成果。

5日由環境部長彭啓明頒贈感謝狀。彭啓明部長表示，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，讓資源得以跨區流通、發揮最大效益。感謝正隆響應，不僅展現企業行動力，更成為多方協作推動資源循環的具體示範。

正隆以「低碳循環」為核心，長期深耕回收紙再生，將回收紙轉化為多元綠色紙品，從工業用紙到民生家庭用紙，建立高效率循環模式，讓紙材得以多次利用，實踐「二次森林」。此次更串聯全台員工，從源頭減少一次性塑膠袋使用，將循環理念延伸至日常生活。

活動短時間內募集紙袋3,278個及環保袋522個，約可替代3,800個一次性塑膠袋、減少約25.35公斤塑膠使用，並透過平台媒合機制促進跨區流通、放大循環效益。金門縣環保局局長楊建立表示，此次媒合有效補足在地替代性袋源需求，對觀光地區推動減塑與資源循環具實質助益。

除內部動員外，正隆亦串聯總部所在地正隆廣場逾150家企業夥伴共同響應，擴大參與規模與媒合效率，將企業行動延伸為產業共同行動，提升整體減塑與減廢影響力。

此外，正隆發揮永續包裝專業，設計製作50個「二手袋募集紙箱」，採100%台灣回收紙再生製成，具備一體成型、輕巧耐重與全紙材可回收等特色，支援環境部於各機構布建募集與分發據點。以每箱約1.5公斤計算，總計使用75公斤回收紙，約可減少435公斤註碳排，並保留樹木資源。

環境部指出，「袋袋箱傳」透過數位平台串聯供需，逐步建構全國循環網絡。未來，正隆將持續深化回收紙再生技術，結合跨域合作與創新應用，推動資源高值化循環，擴大低碳影響力，邁向永續共好。

金門 正隆 環境部

延伸閱讀

從內用杯到包材革新！麥當勞讓環境友善走進日常 再創獨家潮流「麥步鞋」

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

金門農工橫掃全國技職賽！從高粱酒糟到刮鱗神器 勇奪雙冠

塑膠袋用量高 市場攤商「限塑令」成關鍵！減塑原地踏步 環境部應出手控管供需

相關新聞

三陽SYM品牌 4月累計銷售冠軍王

機車銷售戰報出爐，4月總市場金額為6萬848台，累計四個月銷售台數為23.45萬台，三陽機車自有品牌SYM品牌銷售一路長紅，成為4月及累計前四個月的銷售冠軍王。2026 年式迪爵 125領軍，迪爵全車

奇美實業二代接棒 由許文龍獨子許家彰出任董事長

奇美實業（1763）董事會5日宣布，由創辦人許文龍獨子許家彰出任董事長一職；原董事長許春華續任為奇美集團榮譽董事長。董事會表示，此次董事長交接為公司長期治理與永續發展架構下的重要里程碑，象徵奇美實業在

遠雄不拚連鎖百貨！三商場「不同名」策略曝光

遠雄集團推動多角化經營，除台北大巨蛋營運動能逐步放大外，亦同步深化商場與旅館布局。遠雄5日表示，大巨蛋啟用後營運已步入高稼動，一年活動天數超過300天，檔期已排至2027年底，帶動周邊商業設施人流；另

台南擴大再生水建設 兼顧AI半導體產業與水資源循環

台南市持續推動再生水建設，強化產業用水韌性。水利局5日於市政會議專案報告指出，目前全市每日再生水供應量已達6.1萬噸，為全台最多，未來將持續擴充供水量，預計116年提升至8.8萬噸、132年可達17.

社宅包租代管出現「假業者」？住都中心示警：恐領不到補助

近期市場出現疑似「非官方業者」介入社宅包租代管的情況，國家住都中心提醒，民眾若要參與「中央版社宅包租代管計畫」，務必先查證業者是否在官方名單內，否則不僅可能拿不到補助，還可能衍生費用爭議或權責不清等風

遠雄接手台中、新竹大魯閣…首要任務是改名 大巨蛋檔期夯滿到2027年底

遠雄集團旗下遠雄流通事業，憑藉經營iFG遠雄廣場汐止店十年的社區型商場經驗，於2025年底正式接手台中大魯閣新時代購物中心與新竹大魯閣湳雅廣場兩大據點，市場關注後續營運策略。台北大巨蛋部分，遠雄指出，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。