向榮生技ELIXCYTE-CKD臨床成果 獲邀於ISCT年會進行口頭報告

向榮生技（6794）5日表示，旗下ELIXCYTE-CKD治療慢性腎臟病之1/2期臨床結果，獲邀於國際細胞與基因治療學會（ISCT）2026年會進行口頭報告。

向榮指出，ISCT年會是全世界細胞與基因治療領域最重要的國際學術會議之一，每年吸引全球臨床醫師、監管機構、研究人員及產業專家參與交流。2026年年會將於5月6日至8日，在愛爾蘭都柏林舉行，預計有來自逾60個國家、超過3,000名與會者出席。

向榮生技的臨床結果將於5月8日之「間質幹／基質細胞（Mesenchymal Stem/Stromal Cells）」專題場次發表，主題為"Clinical Development of Allogeneic Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cell Therapy for Chronic Kidney Disease： An Integrated Translational Evidence Framework"。在幹細胞組別口頭報告中，向榮為唯一獲邀來自台灣的公司，替台灣幹細胞治療研究在國際舞台上爭取到難得的曝光度。

向榮治療慢性腎臟病之1/2期臨床試驗結果與真實世界數據（Real-World Data）比較，展現ELIXCYTE-CKD在延緩腎功能惡化與疾病進展方面具潛在療效，高風險患者族群中的疾病穩定趨勢尤為明顯。慢性腎臟病全球患者人數估計逾8億人，目前臨床上仍缺乏有效延緩疾病進展的根本性治療選項，是全球細胞治療研究積極投入的重要領域。

ELIXCYTE-CKD已於2025年3月獲美國FDA核定「快速審查（Fast Track）」資格，適用於具潛力滿足重大未被滿足醫療需求之新藥，有助加速後續臨床開發與審查進程。此外，向榮生技持續推動以作用機轉（MOA）與效價（Potency）為核心的轉譯醫學架構，解析ELIXCYTE的免疫調節與組織修復機制。研究指出，該產品可透過調控免疫微環境、促進發炎細胞轉化及血管新生，達到組織保護效果。向榮表示，該公司亦同步建立關鍵效價指標，連結產品品質控管與臨床相關性，為國際法規審查做準備。