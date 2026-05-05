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台南擴大再生水建設 兼顧AI半導體產業與水資源循環

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南擴大再生水建設，目前每日供水量為每日6.1萬噸，預計132年可擴充到每日供應17.5萬噸。台南水利局／提供
台南擴大再生水建設，目前每日供水量為每日6.1萬噸，預計132年可擴充到每日供應17.5萬噸。台南水利局／提供

台南市持續推動再生水建設，強化產業用水韌性。水利局5日於市政會議專案報告指出，目前全市每日再生水供應量已達6.1萬噸，為全台最多，未來將持續擴充供水量，預計116年提升至8.8萬噸、132年可達17.5萬噸，支援高科技產業穩定發展需求。

台南市長黃偉哲聽取簡報後表示，要用水時方知水資源珍貴，近期少雨導致周邊幾個水庫的蓄水量減少，加上適逢一期稻作灌溉期，為避免產業用水與民生及農業灌溉用水衝突，再生水廠的建置籌措就必須更努力。

黃偉哲提到，面對半導體及AI產業快速發展，再生水已成為城市重要戰略資源。台南積極布局之下，再生水供應規模居全國之先，未來也會持續強化供水穩定性，作為支撐南科、沙崙科學城相關產業發展的重要基礎。

水利局說明，目前永康、安平及仁德水資源回收中心已投入供水，其中永康每日供應1.55萬噸、安平3.75萬噸、仁德0.8萬噸，形成穩定供應體系，並導入高科技製程使用，提升再生水價值與應用層次。

在擴充規劃方面，市府已同步推動多座水資源中心升級。永康水資源回收中心將分階段擴增至4萬噸，安平將提升至6萬噸，仁德則分階段擴充至3.5萬噸。此外，包括虎尾寮、新市及安南等水資源中心，也正在辦理或評估規劃中，未來可望進一步建構完整再生水供應網絡。

水利局強調，再生水不僅是水資源循環利用的重要措施，更是確保產業穩定運作的關鍵。透過持續擴充供水量與系統最佳化，台南將進一步提升高科技產業用水保障，鞏固產業投資信心，在兼顧環境永續下，打造兼具經濟發展與資源循環的城市治理模式。

南科 台南 水資源

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