朗齊生醫LXP108一期臨床試驗安全性表現穩健 開發進程持續向前

朗齊生醫*（6876）5日表示，該公司自主開發之多靶點激酶抑制劑候選新藥LXP108（LXP1788 Injection），用於晚期實體腫瘤之第一期劑量遞增臨床試驗進展順利，已完成第四劑量組0.72 mg/kg，每周一次給藥（QW）之安全性審查，並順利推進至下一劑量組。

朗齊生醫表示，目前晚期實體腫瘤治療仍面臨多重挑戰，包括腫瘤異質性高、單一靶點藥物易產生抗藥性、後線治療選擇有限，以及部分患者在既有治療後仍缺乏有效治療方案。LXP108以多靶點激酶抑制為設計核心，期望透過同時調控多條與腫瘤生長、轉移及抗藥性相關之訊息傳遞路徑，補足現有單一靶點治療在腫瘤逃脫與抗藥性控制上的限制。此一差異化設計使LXP108具備應用於多種晚期實體腫瘤之開發潛力，並有望為臨床上高度未被滿足的治療需求提供新的解決方向。

截至目前，LXP108已完成0.09、0.18、0.36及0.72 mg/kg等劑量組評估，尚未觀察到劑量限制性毒性（DLT）、嚴重不良事件（SAE）或疑似非預期嚴重藥物不良反應（SUSAR）。其中，第四劑量組0.72 mg/kg已進入具臨床觀察意義之劑量區間，現階段仍維持良好安全性與耐受性，為後續更高劑量組推進及初步療效訊號評估提供正向支持。

此外，於0.72 mg/kg劑量組中，一位神經內分泌腫瘤受試者仍持續接受治療，並於影像評估中呈現Stable Disease（疾病穩定），為LXP108後續臨床開發策略提供具鼓舞性的初步參考。

朗齊生醫表示，LXP108係公司重點推進之創新抗癌候選藥物，過去已累積完整藥理、藥動、毒理及製劑開發基礎。公司將持續依據臨床數據與安全性審查結果，穩健推進後續劑量遞增與初步療效訊號評估，並審慎規劃Phase II臨床開發方向，期望逐步提升LXP108產品價值與未來商業化潛力。