三陽SYM品牌 4月累計銷售冠軍王

機車銷售戰報出爐，4月總市場金額為6萬848台，累計四個月銷售台數為23.45萬台，三陽機車自有品牌SYM品牌銷售一路長紅，成為4月及累計前四個月的銷售冠軍王。2026 年式迪爵 125領軍，迪爵全車系單月掛牌數達9,112 台，迪爵125祭出最高16,500元購車金而且是直扣。

3月機車銷售排名，三陽25,805，市占率為42.4% ，光陽居次，來到16,616 市占率為27.3%，第三名為山葉，市占率為18.3%，銷售台數為1.11萬台；至於電動車的銷售概況，Gogoro銷售為3,117，市占率為5.1%。

累計前四個月總市場銷售台數為234,551台；三陽繼續蟬聯冠軍寶座，銷售台數已經破十萬台，來到10萬367台，市占率為42.8%，光陽第二名為60,928，市占率26%，山葉則是銷售第三名為4.76萬台，市占率20.3%；至於電動車的Gogoro 9,333，市占率4%。

三陽工業（SYM）展現強大產品實力，4 月以42.4%的高市占率持續領先。其中，4 月中旬盛大發表的「全面進化 2026 年式迪爵 125」，憑藉設計優化、油耗表現精進及加大油箱等有感升級，上市即引爆話題，帶動迪爵全車系掛牌數達9,112 台，穩坐國民機種領導地位。

除了國民車款表現亮眼，SYM 旗下全方位產品布局，構築堅實銷售陣容。水冷旗艦JET SL+ SuperC延續強勢買氣，單月領牌 2,376 台，助攻 JET 全系列銷量突破 3,787 台。跨界風格車款MMBCU維持穩定熱度，單月銷售1,663台，協同運動定位鮮明的DRG二代，鎖定高階運動玩家市場。兼具風格美學的CLBCU與Fiddle車系，共同構築完整產品陣容，全面滿足多元分眾需求。

三陽SYM回饋市場需求，推出多項購車補助方案，限時開跑，主力國民車款2026年式迪爵125祭出最高16,500元購車金（直扣），首購期間並針對汰舊族群再加碼6,000元補助（電匯）；性能車款JET SL+ SuperC同步推出專屬優惠，購車再享2,000元加碼；而深受女性族群青睞的Fiddle125則規劃「風格購車專案」，提供2,000元優惠與24期0利率方案，全面涵蓋不同使用族群。