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友華與橘生藥品簽約 取得標靶新藥Olutasidenib台灣開發與商業化權利

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

生技公司友華（4120）5日宣布，與日商橘生藥品正式簽署授權合約，取得口服標靶新藥Olutasidenib於台灣地區之獨家開發與商業化權利，用於治療急性骨髓性白血病（AML）。

友華表示，Olutasidenib為口服標靶治療藥物，專門抑制異檸檬酸去氫酶-1（IDH1）突變，由美國Rigel Pharmaceuticals, Inc取得全球開發權，並推動上市。

依據此次授權合約，友華將負責Olutasidenib在台灣之臨床開發、藥證申請及上市後之商業化推廣；橘生藥品則負責供應最終製劑，並依台灣市場商業化進程取得相關對價。

Olutasidenib透過抑制IDH1 突變所驅動之異常代謝途徑，促使造血幹細胞及前驅細胞回復正常分化，為復發或難治型急性骨髓性白血病患者提供一項嶄新的治療選擇。該藥品已於2022年12月獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，用於治療具特定IDH1突變之成人復發或難治型 AML，並已於美國上市。

友華指出，該公司長期專注於腫瘤與特殊治療領域，並持續透過國際合作與授權引進具創新性的治療產品，以擴充其產品組合。此次引進Olutasidenib，不僅進一步強化友華在血液腫瘤領域的布局，也彰顯公司致力於滿足重大未被滿足醫療需求的承諾。

友華與橘生藥品長期維持良好的合作關係，雙方此前亦曾於台灣共同推動糖尿病治療藥物Glufast的開發與商業化。透過此次合作的再度深化，雙方期望加速 Olutasidenib 在台灣的臨床開發與上市時程，使患者能及早受惠於此創新治療。友華並表示，期待與主管機關及醫療專業社群密切合作，儘速將 Olutasidenib 導入台灣臨床應用，為復發或難治型急性骨髓性白血病患者提供全新的治療選項。

美國 臨床 FDA 友華

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