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社宅包租代管出現「假業者」？住都中心示警：恐領不到補助

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾若透過非計畫業者辦理包租代管，一旦發生糾紛，責任歸屬也難以釐清。聯合報系資料照
民眾若透過非計畫業者辦理包租代管，一旦發生糾紛，責任歸屬也難以釐清。聯合報系資料照

近期市場出現疑似「非官方業者」介入社宅包租代管的情況，國家住都中心提醒，民眾若要參與「中央版社宅包租代管計畫」，務必先查證業者是否在官方名單內，否則不僅可能拿不到補助，還可能衍生費用爭議或權責不清等風險。

國住都表示，近期接獲計畫執行業者及地方租賃公會反映，市場上有未加入計畫的業者對外招攬合作，容易讓民眾誤認為是官方體系。實際上，中央版社宅包租代管業者，必須依《政府採購法》經公開評選後才能承接業務，並提供租賃媒合、簽約管理及補助申請等服務，未在名單內的業者，依法不得承攬相關業務。

國住都指出，民眾若透過非計畫業者辦理，不僅不屬於社會住宅體系，也可能無法申請租金補助，甚至出現轉介、轉包等違規情形，一旦發生糾紛，責任歸屬也難以釐清，無論是房東或租客，在簽約前都應先確認合作對象身分，避免權益受損。

國住都提醒，包含中央版包租代管業者名單及各地租賃公會聯絡資訊，均已公告於官網，民眾也可直接向六都租賃公會確認業者資，千萬不要輕信來路不明的招攬或代辦資訊，以免落入不實宣稱的陷阱。

社宅 政府採購法

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