遠雄接手台中、新竹大魯閣…首要任務是改名 大巨蛋檔期夯滿到2027年底

遠雄集團旗下遠雄流通事業，憑藉經營iFG遠雄廣場汐止店十年的社區型商場經驗，於2025年底正式接手台中大魯閣新時代購物中心與新竹大魯閣湳雅廣場兩大據點，市場關注後續營運策略。台北大巨蛋部分，遠雄指出，目前一年活動天數超過300天，目前檔期已排至2027年底。

日前「大魯閣新時代購物中心」官方臉書宣布，「正式地介紹自己，大家好，我們是—iFG遠雄廣場台中店」。對此，遠雄表示，目前兩店的整體定位仍在規劃中，首要任務為確立商場新名稱，現階段因品牌過渡，總不能還叫大魯閣，暫以「iFG遠雄廣場」對外溝通，未來仍保留更名彈性，預計今年會完成調整。

在硬體設施上，遠雄強調不會進行大規模改裝，而是以櫃位調整與品牌更新為主，透過優化組合提升整體吸引力。內部評估也指出，台中與新竹據點的區域條件，與汐止店的社區型商場模式具有延伸操作空間，將作為主要經營參考。

營運表現方面，汐止店2025年營收達35億元、年成長5%。至於台中與新竹兩店的業績目標，遠雄表示，將待定位與櫃位調整完成後再行訂定。

此外，遠雄也觀察到台北大巨蛋啟用後所帶動的商機。其活動型態以棒球賽事為主（占比約六成），並涵蓋演唱會及企業包場，一年活動天數超過300天，目前檔期已排至2027年底。遠雄指出，活動期間人潮表現優於預期，搭配秀泰影城熱門檔期上映，也展現穩定集客效益。