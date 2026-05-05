【重磅快評】賴清德鼓勵加薪 王國材要另創低薪指標？

中華郵政人力長期短缺，近來尤其嚴重，董事長王國材承諾改善，近期要大量招考半日制員工。所謂「半日制」員工的月薪僅為18930元；當總統賴清德不斷強調政府帶頭加薪，呼籲企業也要為員工加薪之際，王卻提出所有國營事業都不敢採用的半日制，他可能是賴政府少見的企業經營長才。

中華郵政屬國營事業，2003年由政府機關改制為交通部100%持股的國營公司，員工並非公務員，適用勞基法，編制員額2萬7496 人，但實際僅約2萬4000多人，缺口達3000人，導致基層工作量大增。

造成人力缺口主因是近年來的退休潮，每年離退人數都大於新進人數，去年離職員工達1310人，新進人員僅1040 人，其中又有逾百人留不住，人力嚴重短缺；因此，不少員工常得加班至半夜，甚至無法排休，昨天引發藍綠立委關切，要求王國材提出解方。

王國材擔任中華郵政董事長一年半，任內讓中華郵政轉虧為盈，的確難得；但是亮麗業績後面是隱含員工的血汗，人力缺口達編制一成，基層不堪負荷，等到立委質詢，王才允諾一個月內改善，近期招考半日制員工，預計9月新增人力。不知基層負荷能否在一個月內減輕，但大量招考半日制員工勢必引發爭議。

何謂「半日制員工」？通常指每日工作時間只有4小時，屬部分工時的勞工。這類職缺通常出現在民間企業，中華郵政招考的半日制人員，前所未見；半日制員工的主要爭議為工時4小時，薪資減半，以中華郵政為例，工作時間為晚間及凌晨時段，月薪僅18930元，這樣的工作條件實在很難令人滿意。

台灣GDP年年成長，國營事業半日制員工領不到19K，雖未違反勞基法，但難免遭議論；若以工時計算， 每月上班22天，換算時薪為215元，比工讀生基本時薪為196元略高，但工讀生上班時段彈性，中華郵政半日制員工規定上班時間就是晚上9時到凌晨1時或凌晨1時到5時的時段，兩者已有不同。

再者，民間企業為體恤夜班員工通常會給予「夜點費」，夜間工資雖未規定要比日間高，但業界常會提供較高的薪資作為補償，這都不是中華郵政可以提供的favor；而且工讀生工作通常不限4小時，想多賺一點多可延長工時，中華郵政美其名招半日制員工，不如直接明說徵4小時工讀生，還比較直截了當 。

2008年金融海嘯之際，教育部推月領22K方案，當時台灣的人均GDP約為1.7萬美元，但22K從此被定錨為台灣低薪議指標；今年台灣人均GDP已衝到達4.4萬美元，王國材提出19K的半日制方案，難道是想要另創低薪定錨指標？

事實上，中華郵政半日制員工已是現在進行式，王國材說近期招考，但實情是今年2月已招考62名員工，5 月下旬還要招考1448 名，合計逾1500人。1500人是中華郵政人力缺口的五成，比例並不尋常，不免予人「半日薪取代全職員工」的想像。

諷刺的是，政府透過租稅優惠、公務員調薪以及調高基本工資等手段鼓勵企業加薪，重點在於引導企業將獲利分享給員工。但身為國營事業卻只追求盈餘，採取減少正職，大量增加半日制員工填補人力，藉以美化財報，難保民間企業不會「見賢思齊」？

王國材的作法實為變相引導就業環境向低薪打工市場傾斜，堂堂國營事業董座卻示範如何當慣老闆，不願多花錢招聘正職員工，卻大量提供類低薪、夜班的血汗職缺，這種手法不僅帶頭拉低整體薪資水平，或許也是高比例代理教師取代正式老師的翻版？