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機車市場4月回溫 三陽續坐龍頭寶座

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60849輛，年增14%。其中三陽掛牌25805輛，市占率42.4%，持續坐穩龍頭寶座。圖／三陽提供
2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60849輛，年增14%。其中三陽掛牌25805輛，市占率42.4%，持續坐穩龍頭寶座。圖／三陽提供

2026年4月全台機車市場表現持穩，總銷量達60849輛，年增14%。其中三陽掛牌25805輛，市占率42.4%，持續坐穩龍頭寶座，光陽則以16616台居次，市占率27.3%，排名第三的山葉掛牌11121輛，市占率18.3%，Gogoro則以3117輛、市占率5.1%排名第四。

累計1~4月，三陽總掛牌100367輛，市占率42.8%，光陽則為60928輛，市占率26.0%，山葉為47607輛，市占率20.3%，Gogoro為9333輛，市占率4.0%，總市場為234551輛。

三陽表示，4月持續展現強大產品實力，以42.4%的高市佔率持續領先，4月中旬發表的「全面進化2026年式迪爵125」，上市即引爆話題，帶動迪爵全車系掛牌數達9112台，穩坐國民機種領導地位。

電動機車市場方面，Gogoro表示，4月整體銷量為3887輛，較上月微幅下滑4%，與去年同期相比有些微成長4.8%，隨著全台各縣市補助政策已全數公告到位，消費者觀望氣氛消散，預期購車需求在政策紅利與暑期傳統旺季的雙重帶動下逐步推升。

Gogoro也說，在4月領牌數達3118輛，於全台機車市場市占率來到5.12%。較3月的3024輛成長3%，與去年同期輛相比成長46%。

電動機車 光陽 Gogoro

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