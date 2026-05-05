工作、親職難兼顧？信義房屋三大支持照顧職場父母

如何兼顧親職與工作？信義房屋用三大支持給出答案：12萬元生育獎勵金、家庭照顧假加碼至14天，每年最高1.5萬元彈性運用信福幣福利，讓員工選擇信義，就是同時選擇家庭與事業都不缺席。

信義房屋2013年首開房仲業先例，除原有婚育補助外，針對生育第二胎（含）以上的同仁，發給12萬元生育獎勵金，統計2022年至2026年2月，全集團共有878位「信義寶寶」誕生，實際發放金額逾2700萬元。

在福利及休假制度上，《性別平等工作法》規定勞工每年有7天家庭照顧假，信義房屋直接加碼，每位員工都有14天家庭照顧假，但凡是家庭成員生病、接種疫苗後需要照顧等，都可請休，產檢假與陪產檢假也都比法定7天多增加1天，總計達8天。

推動多年的「彈性福利」信福幣制度，近年也不斷擴增友善家庭面向的項目，包括子女托育、長照費用，或是員工父母/配偶/子女/配偶父母的健檢費，乃至於居家服務項目，都可以申請使用，每年最高1.5萬元額度。根據內部統計，過去5年同仁申請信福幣支付子女托育或長照費用總額已突破2300萬元，可見使用需求極高。

友善的職場氛圍也不可或缺。信義房屋士林社子店經理盧柏菱、興大國光店經理周品辰兩人都是「二寶媽」，她們不約而同提到，許多人刻板印象認為女性房仲業務難兼顧家庭，但在她們的經驗中，信義房屋對於育嬰留停不曾刁難，即使是第一線業務，她們仍分別請了3年與半年育嬰留停陪伴孩子；復職後，業務工作多半休平日，但假日仍保留與夥伴協調排班的空間，且公司規定國定三節全體休假，無論是要平日帶孩子出遊、返鄉，或是假日與丈夫輪流顧小孩，「反而都很好安排！」

盧柏菱更分享，自己小時候父母很忙碌，印象中鮮有全家出遊的記憶，自己現在當了媽媽，兩個兒子的成長過程中，自己既能陪伴、為全家創造豐富的回憶，又能持續在自己的專業領域上把工作做好，不用擔心失去舞台，「是這份工作對職場媽媽最實質的支持、也賦予我最無可取代的價值。」

信義房屋表示，許多夥伴都是在進入信義後成家立業，關鍵來自於友善家庭的職場氛圍及福利施策；信義房屋也將持續與時俱進，回應同仁需求，希望支持每位夥伴在信義圓夢，擁有穩定的生活、得到很好的照顧，進而能夠帶給客戶最好的服務體驗，讓有信義的地方，就有幸福。