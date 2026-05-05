世界十大纜車「香港昂坪 360」推台灣專屬優惠買一送一

世界十大纜車「香港昂坪 360」迎20周年，推出全港最靚霓虹燈主題「夜間纜車」今夏啟航。昂坪360銷售及營收總管謝鈞宇搶先揭秘台灣專屬慶典禮遇，為歡慶 20周年，同步推出台灣限定旅展專屬優惠，祭出標準來回纜車買一送一方案，同時還推出「兩人起跳自由配」方案。

謝鈞宇表示，隨著台灣旅客赴港熱度持續攀升，2025 年到訪香港昂坪360 人次，較 2024 年成長約 33%，顯見台灣旅客對這座高空旅遊地標的青睞，台灣一直是到訪香港最大市場，台灣民眾對於老香港有許多的回憶，所以針對海外市場再推優惠方案，期望今年到港人數會比去年多。

為了回饋台灣旅客對香港昂坪360 的支持，此次同步於各大旅行社推出台灣限定旅展專屬優惠，購買日期由即日起至 2026 年 5 月 31 日，祭出標準來回纜車買一送一方案；出遊日期由即日起至 2026 年 9 月 30 日（纜車維修期除外，詳細日子可參考官方網頁），數量有限，售完即止。

此外，亦推出「兩人起跳自由配」優惠方案，提供雙人以上旅客更具彈性的票價組合，不論是好友結伴出遊或家庭旅遊都能方便前往。

曾獲選「世界十大最佳纜車」的昂坪 360，為慶祝 20 周年里程碑，將於今年暑期首度解鎖全港最靚霓虹燈主題「夜間纜車」體驗。全長 25 分鐘的旅程，將帶領旅客從高空俯視大嶼山的壯闊夜色，並見證天壇大佛夜間點燈奇景。

位於大嶼山的昂坪 360，自 2006 年啟用以來多次被不同國際媒體譽為「世界十大最佳纜車」。全長約 5.7 公里的路線串聯東涌與昂坪，車廂四面皆為全景玻璃設計，讓旅客能 360 度飽覽壯麗景致 。而在 20 週年慶典期間，這份視覺震撼將延伸至夜晚。除了期間限定的夜間纜車，昂坪市集更將點亮經典港式霓虹燈，重現懷舊街景，搭配戶外音樂演出，打造沉浸式的香港夜遊體驗。

特別的是，適逢 20 週年，天壇大佛以及大佛前長樓梯將於夜間纜車活動期間限時亮燈，為期八天，大佛在燈光映照下更顯莊嚴，與高空俯瞰的昂坪市集夜景相互輝映，構築出白天與夜晚截然不同的雙重景致。從日間漫遊到夜間光影，一趟行程即可飽覽香港多元而層次分明的風貌。

昂坪360銷售及營收總管謝鈞宇搶先揭秘台灣專屬慶典禮遇，為歡慶 20周年，同步推出台灣限定旅展專屬優惠買一送一。黃淑惠／攝影

「香港昂坪 360」迎 20 週年推出台灣限定旅展專屬優惠，祭出標準來回纜車買一送一方案。黃淑惠／攝影