為信仰充電 達德能源服務遶境信徒

大甲媽祖遶境剛剛結束，在這條橫跨中部沿海的信仰道路上，有一項手機充電服務，是來自德國的綠能開發商達德能源提供，他們設置太陽能充電車，讓香客一面讓手機能充電，一面讓人歇腳充電，並發放夜行燈，以實際行動「照亮」信仰的道路，為信眾信念「充電」打氣。

達德能源董事長曾葳葳表示，達德參與媽祖繞境已經十年，最初的出發點很單純，因為繞境行經台中、彰化、雲林，都是達德設置風機的所在地，多年來土地給了達德很多，達德自然應該有所回饋。曾葳葳說，「媽祖承載的是人的盼望，我們做能源，承載的是這片土地對未來的期待，本質上，我們做的事情是一樣的。」

曾葳葳指出，一開始達德是贊助花車。大約四年前，內部開始討論，身為一家陸風與光電再生能源公司，除了花車，還能多做些什麼？於是與環教中心志工合作，打造太陽能充電車，這項充電車服務迄今邁入第四年，據點從台中擴展至彰化，觸及更多沿線居民，今年更新增一項服務，在較為偏僻、昏暗的路段發放夜行燈，提升行走安全。於是花車，充電車到夜行燈，與香客同行的方式越來越多元。

達德能源德國籍員工Maxim分享，這是他第一次參與遶境，原本只是抱著體驗宗教的心情，最後他跟著神轎一直走竟然有機會扛轎，讓他非常興奮。他認為媽祖遶境像是一場虔誠又熱鬧的台式嘉年華，他看到信徒彼此照顧，居民主動提供食物與飲水，都是在德國或其他國家少見的經驗，他說一定會推薦其他德國朋友明年來。

達德能源環教中心主任陳儷云則說，以前她以為「在地深耕」是公司的品牌語言，但參與後才真正理解其中奧義。她看到香客除了休息，透過現場的風機環教遊戲，一面跟志工夥伴聊天，一面自然聊到再生能源話題。還有香客詢問明年達德是否會再來，讓人首次感受到企業是被期待的存在。陳儷云認為，這種互動無法被任何宣傳取代。她說：「媽祖娘娘守護海岸，達德能源守護能源，我們明年見！」