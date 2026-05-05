中華郵政建構 ESG 治理體系 攜手林保署共築「蜜源棲地」

中華郵政公司適逢創辦130週年，為積極響應永續發展政策並支持國土綠化，5日在台南市南化區北寮國小，攜手林業及自然保育署嘉義分署舉辦「綠意郵遞ing-蜜源棲地共築行動」揭牌植樹典禮。

出席者有中華郵政公司董事長王國材、林業及自然保育署處長汪昭華、嘉義分署分署長李定忠及國立嘉義大學校長林翰謙等貴賓共同為由自然素材打造之ESG專案牌誌揭牌，並在專業人員引導下手植樹苗，以實際行動復育地方生態系統。

王國材致詞表示，面對氣候變遷的挑戰，中華郵政已將永續發展提升至經營策略核心，於2023年成立「永續發展委員會」，將永續思維融入氣候治理、綠色運輸及數位轉型等行動，實質對應14項聯合國永續目標（SDGs）。此次透過公私部門協作啟動為期六年的棲地復育計畫，不僅是為環境減碳，更展現從公司治理到在地生態復育的堅定決心。

王國材強調，「綠色」是郵政百年來的靈魂，從穿綠衣到種綠樹，將服務形象轉化為守護土地的具體回饋。這片林地不僅強化森林碳吸存功能，更營造出豐富的生態廊道，吸引昆蟲造訪並成為鳥類的糧倉與獨角仙的棲息地。活動現場另安排「未來郵件」交寄儀式，由北寮國小應屆畢業生寫信給六年後的自己，象徵夢想與綠意的傳承，深化郵政與在地社區的深厚情感。

為確保專案執行成效，中華郵政公司與國立嘉義大學合作，於專案期間進行生物多樣性監測，透過量化數據建立生態資料庫，作為達成ESG環境績效之依據。此外，專案亦結合北寮國小自然學科課綱，由嘉義大學團隊每年辦理環境教育活動，將保育理念扎根校園。

中華郵政公司將持續秉持「卓越服務與全民信賴」之願景，發揮企業公民的影響力，透過實際行動落實ESG願景，致力為顧客、員工、社會及環境創造長遠價值，共同邁向永續未來。