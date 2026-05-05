台中百貨戰區三強鼎立 成為品牌建商布局的關鍵風向球

台中百貨市場進入三強鼎立時代！隨著漢神洲際購物商場正式營運，台中百貨版圖已由傳統的七期新光遠百、東區三井LaLaport以及北台中漢神洲際形成三足鼎立態勢。三大商圈不僅帶動區域強大的商業機能，更成為品牌建商布局住宅市場的關鍵風向球。

市場觀察指出，當百貨商場成為各區標配時，14期「洲際段」憑藉高綠覆率、低建蔽率與國際運動氛圍，展現出不同於七期與東區的時尚生活質感，成為新一代菁英階層首選的高級住宅板塊。

在便利性與居住品質的權衡下，14期洲際段具備全台中最廣闊的低密度住宅環境，坐擁萬坪綠地與國際賽事規模的「洲際棒球場」。近期開幕的漢神洲際購物商場，規模達6.6萬坪，匯聚超過500家品牌，補足了區域最後一塊商業拼圖。

其中，銜接台中巨蛋與漢神洲際百貨的「洲際路綠園道」，更躍升成為含金量最高的「金牌大道」，精華地段吸引舜元、惠宇、遠雄等品牌建商搶進。

在此波熱潮中，位於金牌大道核心的「舜元悟野」，成為市場吸睛的指標個案。深耕台中30年的舜元建設，目前已在14期周遭策略布局五案，而「舜元悟野」是區域內唯一同時緊鄰崇德十九路與「洲際路綠園道」的標的，規劃為千坪基地規模的獨棟超高層大樓。

該案以「運動社交」為核心定位，在社區內打造超過350坪的室內外動能場域，發展出結合籃足球、羽球與室內高爾夫的「三球野奢宅」概念；這類強調高互動性、將專業運動與生活管理深度整合的場域規劃，精準對位追求質感社交生活的菁英階層，成為14期最具代表性的開發作品。

另外，崇德十九路上的「遠雄丰尚」則主打小坪數27坪兩房產品，吸引不少北部客群賞屋；而主打靜巷一街宅的「惠宇和慕」近期也有不俗成交表現，目前均價約65萬元。

台灣房屋信實崇德店店長明而康分析指出，百貨商場雖然是房價的強效保心針，但對於自住客來說，這代表區域已進入房價有實質支撐的穩健期。其中，七期是商貿核心，東區則是機能導向，而14期「洲際段」憑藉大型建設堆疊與低密度開發優勢，創造出類似國際大都會的高級住宅區氛圍。

在目前市場環境下，具備獨特品牌實力與差異化規劃的建案，在未來二手市場中將具備更強的保值性與競爭力。

觀察其他兩大百貨聚落的市場表現，印證百貨商圈的強大支撐力。「七期作為台中最具指標性的豪宅聚落，預售單價已進入百萬行情。根據近期實價登錄行情，指標個案如「寶輝101 Theater South」、「寶璽天讚」、「聯聚理安大廈」、「聯聚玉衡大廈」等案皆展現百萬單價的實力。

其中「聯聚玉衡大廈」最新揭露的47樓與48樓，分別以總價9,131萬及9,287萬元成交，扣除車位後單價約在137.8萬與139.6萬元之間。此外，「寶璽機構」推出的超高層住宅「寶璽天讚」，33樓戶總坪數167.68坪，以總價1.36億元成交，扣除車位後每坪單價97萬元，顯示高端市場對七期品牌力的高度認同。

東區則在2023年「三井LaLaport」開幕後，經歷了房價水漲船高的過程。指標案如正對面的「浩瀚湖濱城」，單價從2021年的3字頭，一路站穩5字頭並衝破6字頭大關；新案「允將沐溡」規劃3至4房，每坪均價來到54.1萬元。

東區房市的補漲動能也吸引建商持續加碼，包括坤悅建設、泓瑞建設皆有新案布局，而最受矚目的則是聯聚建設子品牌安理建設，即將於復興路與復興東一街口推案，該案緊鄰百貨與湖濱公園，有望挑戰區域行情新高。

近期開幕的漢神洲際購物商場，補足了區域最後一塊商業拼圖。記者宋健生/攝影