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跟科技業搶人！營造及不動產業徵才積極度奪冠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

面臨科技業強大的「人才虹吸效應」，非科技產業為求數位轉型，第一季搶才力道反而更加兇猛。根據104人力銀行大數據分析，今年首季非科技業對科技人才發出的面試邀約力道顯著強於科技產業，其中以建築營造及不動產業最為積極，平均單一職缺發出逾29次邀約，居各產業之冠。

受惠於AI與半導體產業的高薪與前景，科技大廠對人才產生的磁吸效應，讓非科技業在尋覓工程、研發等職缺時面臨高度挑戰。104人力銀行分眾服務事業部資深經理楊鎧維表示，非科技業為了對抗這股壓力，必須採取主動出擊的策略。觀察第一季前十大積極搶才的產業，幾乎清一色為非科技業，傳統認知的「電子資訊／軟體／半導體業」僅排名第九。

統計數據顯示，「建築營造及不動產相關業」因近年發展大數據房價預測、AR線上看房等技術，對科技人才需求孔急，單一職缺平均發出29.12次不重複面試邀約。緊隨其後的是進入系統自動化轉型期的「大眾傳播業」與「文教相關業」，分別發出26.08次與24.69次邀約。

依據104人力銀行統計，整體市場目前最推崇年資3至7年的「半熟科技人」，這類人才具備實務經驗且適應力強，是不分產業爭奪的焦點。而科技業為了儲備戰力，對社會新鮮人的接受度相對較高，邀約面試次數明顯高於非科技業。

針對人才需要的技能，楊鎧維指出，AI與數位行銷相關能力已成為提高邀約數的關鍵因素。在「科技業」，具備AI、機器學習技能的人才，平均邀約數明顯高於其他職能；在「非科技業」，社群經營、廣告企劃文案、數位活動規劃等能力，則能帶來更高的邀約機會。

1111人力銀行數據同樣反映企業對AI人才的渴求。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，目前在1111人力銀行資料庫中，AI相關職缺已超過4.1萬筆，跟去年同期相比成長32%。其中，需求量最大的仍是工程師類職缺，其次則為業務人員、包裝/作業人員及行銷企劃人員。這顯示AI技術雖然自動化了部分生產過程，但企業對於能掌握AI工具、進行市場推廣與系統維運的人才需求反而更加迫切。

人力銀行 面試

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