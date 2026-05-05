快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

深化粉絲經濟布局 KKBOX 推「Planet K」追星訂閱服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

科科科技集團旗下串流音樂平台KKBOX今5日宣布推出全新訂閱服務「Planet K」，作為追星平台「FANKLUB」生態系下的核心品牌，透過與演唱會、展演活動及各類實體場域的深度合作，為訂閱用戶打造專屬權益與特殊福利，持續深化粉絲經濟布局。KKBOX也宣布Planet K第一檔活動將跨海攜手韓國人氣女團QWER推出專屬「超粉計畫」，帶來從線上聆聽到線下互動的全方位追星體驗。

KKBOX去年推出全新追星平台「FANKLUB」，打造一站式追星體驗，今年則在此平台中上線全新訂閱服務「Planet K」，完善在粉絲經濟上的布局。KKBOX總經理葉展昀表示，近年來追星體驗持續升級，串聯線上線下並為結合體驗、互動參與以及收藏的複合式型態，追星也融入生活日常。將透過Planet K串連展演與多元娛樂服務，為粉絲打造更完整且多樣化的參與體驗，一站式滿足 360 度的追星需求，讓藝人們有一個與粉絲建立深度關係的聚落平台。

未來Planet K將結合會員制，粉絲訂閱Planet K「超級粉絲」會員方案，以年費1,500元，可享有多重專屬權益。包括會員專屬優惠、獨家套組、門票搶先購、優先索票活動等多元優惠。KKBOX首波攜手韓國新世代人氣女團QWER，推出全新「超粉計畫」，參與的粉絲不僅能透過聆聽作品，將支持化為有感應援，收藏偶像限量小卡、有機會抽中親簽款與下半年線下見面會參與資格，同時還可享有 Planet K「超級粉絲」會員的多元權益。

KKBOX 韓國

延伸閱讀

台新銀行創新服務 秀 AI 硬實力

全支付攜國泰世華 打通「全點＋小樹點」雙點生態圈、最高回饋衝7%

凱基證券「收盤吃什麼」美味回歸 打造生活理財新體驗

智崴再獲沙烏地阿拉伯大型體感設備訂單

相關新聞

張國煒繼承遺產恐沒了？張榮發基金會「這原因」提死因贈與訴訟

張榮發文教公益基金會5日在官網說明，隨著張榮發辭世後其家族紛爭不斷，基金會也時刻牢記張榮發生前的心願，近期得知已有一筆確定的遺產匯入遺囑執行人之共同帳戶，為實現張榮發當時的承諾，因此向遺囑執行人提起「

屏東今年第二例 鵪鶉場確診H5N1禽流感 撲殺7.8萬隻鵪鶉

屏東縣動物防疫所4月30日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉異常死亡，隨即啟動防疫機制，派人到場移動管制、對場區與周邊噴灑消毒作業，經採驗5月3日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所昨4日赴

中華信評：統一企業近期投資 Lopia 可望略為強化零售網絡

中華信評指出，統一企業股份有限公司（1216）近期宣布的投資，應可在不影響該公司財務體質的情況下略為強化其國內零售網絡。

南科產值飆升難掩生活機能落差 台南大善化區住宅市場拚升級

南科去台南園區去年營業額達2.86兆元，穩居國內三大科學園區之首，也帶動台南善化區所得水準攀高，蓮潭里更居全市最富里，然而，高所得光環背後，卻浮現生活機能發展相對不足、住宅供給品質參差等落差，因此，有

創業之星選秀 快來報名／彰銀挺新創 推多元融資

彰化銀行積極扶植新創與微型企業，今年以「多元融資結合專業輔導」為核心，透過專題輔導與財務診斷服務，協助企業提升資金運用效率與經營績效，並依企業不同發展階段，提供客製化金融解決方案，支援其由初創、成長至

航空三雄燃油附加費 凍漲

台灣中油對於油品價格採凍漲策略後，華航、長榮航及星宇航空5月客運燃油附加費用也同步凍漲。航空三雄昨（4）日公布5月報請民航局台灣出發行程，長、短程客運燃油附加費跟4月一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。