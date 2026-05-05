深化粉絲經濟布局 KKBOX 推「Planet K」追星訂閱服務

科科科技集團旗下串流音樂平台KKBOX今5日宣布推出全新訂閱服務「Planet K」，作為追星平台「FANKLUB」生態系下的核心品牌，透過與演唱會、展演活動及各類實體場域的深度合作，為訂閱用戶打造專屬權益與特殊福利，持續深化粉絲經濟布局。KKBOX也宣布Planet K第一檔活動將跨海攜手韓國人氣女團QWER推出專屬「超粉計畫」，帶來從線上聆聽到線下互動的全方位追星體驗。

KKBOX去年推出全新追星平台「FANKLUB」，打造一站式追星體驗，今年則在此平台中上線全新訂閱服務「Planet K」，完善在粉絲經濟上的布局。KKBOX總經理葉展昀表示，近年來追星體驗持續升級，串聯線上線下並為結合體驗、互動參與以及收藏的複合式型態，追星也融入生活日常。將透過Planet K串連展演與多元娛樂服務，為粉絲打造更完整且多樣化的參與體驗，一站式滿足 360 度的追星需求，讓藝人們有一個與粉絲建立深度關係的聚落平台。

未來Planet K將結合會員制，粉絲訂閱Planet K「超級粉絲」會員方案，以年費1,500元，可享有多重專屬權益。包括會員專屬優惠、獨家套組、門票搶先購、優先索票活動等多元優惠。KKBOX首波攜手韓國新世代人氣女團QWER，推出全新「超粉計畫」，參與的粉絲不僅能透過聆聽作品，將支持化為有感應援，收藏偶像限量小卡、有機會抽中親簽款與下半年線下見面會參與資格，同時還可享有 Planet K「超級粉絲」會員的多元權益。