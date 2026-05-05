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LINE 旅遊宣布串接中華航空 為首家進駐平台「全服務」國籍航空

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受國際局勢影響，機票價格居高不下，民眾規劃出遊時更需精打細算。LINE旅遊今（5）日宣布與中華航空正式展開直串合作。華航與LINE 旅遊直接串接，更是平台首間進駐的「全服務」國籍航空公司。即日起，LINE旅遊平台以直串方式，讓消費者可於LINE旅遊搜尋後，直接連結至華航官網完成訂票，享有官方購票體驗。上線促銷期享有LINE POINTS 1.5%等回饋。LINE旅遊亦同步推出線上旅展活動，指定日期享Klook LINE POINTS最高15%回饋。

LINE旅遊根據去年底發布的《LINE 旅遊航班偏好大調查》發現，儘管面臨高票價環境，台灣民眾出國熱潮依舊不減。調查指出，旅客購票時最在意的首要條件為票價（22%）；在挑選航空公司時，則高度看重品牌形象（20%）與飛行體驗（14%）。LINE 旅遊去年推出機票搜尋相關活動，鼓勵用戶透過平台進行比價與行程規劃，促使機票購買用戶年成長率達11%。

疫後旅遊市場全面復甦，長程航線如歐美需求明顯回溫。但近期受燃油成本、航班供給與人力等因素影響下，機票價格持續提升，旅客在規劃行程時更加謹慎。相較短程航線以價格導向為主，長程旅遊消費者更重視飛行品質、服務穩定性與品牌保障，使傳統航空公司成為多數人的優先選擇。

華航 機票

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