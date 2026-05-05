崇友四度奪公司治理評鑑前5%最高殊榮 積極落實企業永續

崇友實業（4506）於臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第十二屆公司治理評鑑結果中，第四度拿下評鑑前5％的殊榮，展現長期投入永續經營的紮實成果。

崇友表示，自2015年(第二屆)參與公司治理評鑑以來，即取得前6％至20％區間佳績，其後持續精進治理架構與制度，歷年皆維持進榜表現，並於2018年(第五屆)、2020年(第七屆)、2021年(第八屆)及本屆(第十二屆)四度入列前5％，展現公司在治理透明度、董事會運作、資訊揭露與永續發展等面向的穩健表現。

崇友表示，自成立以來，致力實踐ESG議題、企業社會責任、健全公司營運體質及永續經營發展等面向，隨著公司治理受到企業及投資大眾之重視，持續強化董事會職能、提升內控制度、完善資訊揭露機制，建立高度透明之公司治理架構。

面對全球經濟環境快速變動與產業競爭加劇，崇友表示，透過制度化管理與風險控管機制，有效提升整體營運韌性與決策效率，穩步擴大全台電梯市場佔有率，近八年整體營運獲利皆逐年創高，2025年營收60.21億元，稅後純益11.54億元，每股稅後純益（EPS）達6.52元，且2025年擬配發每股5.3元現金股利，亦為歷年新高，配息率已連續9年逾7成表現。

崇友指出，隨著公司治理評鑑制度未來逐步轉型為ESG評鑑，評鑑重點將更聚焦於企業在永續發展上的實際作為與績效表現，公司已提前布局相關制度與策略，持續強化ESG資訊揭露與管理機制，並整合內部資源推動永續發展計畫，期望在未來評鑑制度轉換之際，能持續展現具體成果。

展望未來，崇友表示，將持續秉持「穩健經營、永續發展」之核心理念，在深化公司治理架構的同時，持續推動企業永續轉型，並透過提升營運效率、優化產品與服務、強化市場布局等策略，穩步推升整體營運表現。同時，仍持續關注國際永續發展趨勢與法規變化，提升企業透明度與責任治理水準，打造具備長期競爭優勢與永續價值的企業，為股東、員工與社會創造多元價值。