臺鹽攜手伊甸14年 捐塩麴助身障家庭

母親節前夕，臺鹽持續投入公益，連續第14年攜手伊甸基金會支持身障家庭。臺鹽總經理李杰翰、副總經理洪雅萍率領同仁前往伊甸台南據點擔任一日志工，陪伴身障青年共同手作母親節禮物，並捐贈400瓶台塩「鮮選我塩麴」作為募款回饋禮，號召大眾關注身障家庭的「隱形需要」。

本次活動安排DIY相框手作課程，在伊甸老師引導下，臺鹽同仁與學員一同投入創作，從黏土鋪展到彩繪、拼貼，逐步完成各具特色的作品。過程中，透過陪伴與互動，不僅增進學員的社交參與及表達能力，也讓每一份作品承載對母親的心意，成為溫暖且具意義的節日禮物。

李杰翰表示，臺鹽董事長丁彥哲長期關注身障族群需求，認為企業在追求經營成長的同時，更應以實際行動回應社會。全台身障人口逾120萬人，每20位國民中就有一位身障者，相關家庭面臨沉重的照護壓力。臺鹽長期與伊甸基金會合作，除持續提供物資外，也透過一日志工參與陪伴，期盼拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾投入。同時，臺鹽亦積極打造友善身障職場環境，近期榮獲台南市勞工局「進用身心障礙者績優機關」肯定，展現企業對多元共融的重視。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁表示，伊甸深耕台南身心障礙服務近15年，目前設有5處日間作業設施與2處日間照顧據點，平均每日服務約130位身障者，提供生活自理、職能培力及社交訓練，協助學員逐步融入社會並減輕家庭負擔，感謝臺鹽14年來持續支持，陪伴身障朋友穩健邁向自立生活。

臺鹽公司邀請民眾響應伊甸基金會「失能家庭服務計畫」，凡持續一年每月捐款300元，或單筆捐款滿3600元，即可獲贈台塩生技「鮮選我塩麴」兩入，盼集結社會力量，減輕失能家庭重擔。