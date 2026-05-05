快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

臺鹽攜手伊甸14年 捐塩麴助身障家庭

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
響應伊甸公益行動，臺鹽公司總經理李杰翰（中）、副總經理洪雅萍（後排右3）率領臺鹽志工參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」募款回饋禮，號召社會關注身障家庭需求。照片／台鹽提供
響應伊甸公益行動，臺鹽公司總經理李杰翰（中）、副總經理洪雅萍（後排右3）率領臺鹽志工參與伊甸一日志工活動，並捐贈「鮮選我塩麴」募款回饋禮，號召社會關注身障家庭需求。照片／台鹽提供

母親節前夕，臺鹽持續投入公益，連續第14年攜手伊甸基金會支持身障家庭。臺鹽總經理李杰翰、副總經理洪雅萍率領同仁前往伊甸台南據點擔任一日志工，陪伴身障青年共同手作母親節禮物，並捐贈400瓶台塩「鮮選我塩麴」作為募款回饋禮，號召大眾關注身障家庭的「隱形需要」。

本次活動安排DIY相框手作課程，在伊甸老師引導下，臺鹽同仁與學員一同投入創作，從黏土鋪展到彩繪、拼貼，逐步完成各具特色的作品。過程中，透過陪伴與互動，不僅增進學員的社交參與及表達能力，也讓每一份作品承載對母親的心意，成為溫暖且具意義的節日禮物。

李杰翰表示，臺鹽董事長丁彥哲長期關注身障族群需求，認為企業在追求經營成長的同時，更應以實際行動回應社會。全台身障人口逾120萬人，每20位國民中就有一位身障者，相關家庭面臨沉重的照護壓力。臺鹽長期與伊甸基金會合作，除持續提供物資外，也透過一日志工參與陪伴，期盼拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾投入。同時，臺鹽亦積極打造友善身障職場環境，近期榮獲台南市勞工局「進用身心障礙者績優機關」肯定，展現企業對多元共融的重視。

伊甸基金會南區資源中心主任辛昱蓁表示，伊甸深耕台南身心障礙服務近15年，目前設有5處日間作業設施與2處日間照顧據點，平均每日服務約130位身障者，提供生活自理、職能培力及社交訓練，協助學員逐步融入社會並減輕家庭負擔，感謝臺鹽14年來持續支持，陪伴身障朋友穩健邁向自立生活。

臺鹽公司邀請民眾響應伊甸基金會「失能家庭服務計畫」，凡持續一年每月捐款300元，或單筆捐款滿3600元，即可獲贈台塩生技「鮮選我塩麴」兩入，盼集結社會力量，減輕失能家庭重擔。

台南 身障 母親節

延伸閱讀

母親節前夕史瓦帝尼2家扶童來台 認養人圓真實陪伴

統一超商讓「行善」融入日常　打造一條永續的社會公益鏈

傳善獎公開8家機構三年創新實戰歷程

惠光導盲犬學校5組人犬畢業 慈心樓動工打造培育與訓練基地

相關新聞

張國煒繼承遺產恐沒了？張榮發基金會「這原因」提死因贈與訴訟

張榮發文教公益基金會5日在官網說明，隨著張榮發辭世後其家族紛爭不斷，基金會也時刻牢記張榮發生前的心願，近期得知已有一筆確定的遺產匯入遺囑執行人之共同帳戶，為實現張榮發當時的承諾，因此向遺囑執行人提起「

屏東今年第二例 鵪鶉場確診H5N1禽流感 撲殺7.8萬隻鵪鶉

屏東縣動物防疫所4月30日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報飼養鵪鶉異常死亡，隨即啟動防疫機制，派人到場移動管制、對場區與周邊噴灑消毒作業，經採驗5月3日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所昨4日赴

中華信評：統一企業近期投資 Lopia 可望略為強化零售網絡

中華信評指出，統一企業股份有限公司（1216）近期宣布的投資，應可在不影響該公司財務體質的情況下略為強化其國內零售網絡。

南科產值飆升難掩生活機能落差 台南大善化區住宅市場拚升級

南科去台南園區去年營業額達2.86兆元，穩居國內三大科學園區之首，也帶動台南善化區所得水準攀高，蓮潭里更居全市最富里，然而，高所得光環背後，卻浮現生活機能發展相對不足、住宅供給品質參差等落差，因此，有

創業之星選秀 快來報名／彰銀挺新創 推多元融資

彰化銀行積極扶植新創與微型企業，今年以「多元融資結合專業輔導」為核心，透過專題輔導與財務診斷服務，協助企業提升資金運用效率與經營績效，並依企業不同發展階段，提供客製化金融解決方案，支援其由初創、成長至

航空三雄燃油附加費 凍漲

台灣中油對於油品價格採凍漲策略後，華航、長榮航及星宇航空5月客運燃油附加費用也同步凍漲。航空三雄昨（4）日公布5月報請民航局台灣出發行程，長、短程客運燃油附加費跟4月一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。