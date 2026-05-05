中華信評：統一企業近期投資 Lopia 可望略為強化零售網絡

中華信評指出，統一企業股份有限公司（1216）近期宣布的投資，應可在不影響該公司財務體質的情況下略為強化其國內零售網絡。

4月30日，統一企業（twAA/穩定/twA-1+）旗下主要子公司統一超商股份有限公司宣布其將取得Lopia Co. Ltd.台灣超市業務51%以及食品加工業務49%的股權，交易總額約新台幣20.5億元，且尚待台灣公平交易委員會核准。

前述交易預計於2026年年底前完成，而中華信評預測，在交易結束後，統一企業的零售業務規模僅將微幅成長，因為Lopia目前在台灣營運的超市僅有11家。不過，Lopia主要專注於銷售日本生鮮熟食，這點將有助於提升統一企業旗下台灣家樂福與Mia C' bon等現有超市品牌的多元化程度，並迎合台灣消費者對日系產品的偏好。

Lopia在台灣的營運規模較為有限，因此統一企業的整體營運地位在購入Lopia股權後不太可能明顯改變。此外，統一企業仍需要一段較長時間方能整合其過去幾年在線上與實體通路進行的各項投資（包含Lopia業務），方能產生明顯綜效。

與此同時，由於中華信評預測統一企業於2026年至2027年每年應可持續產生新台幣250億元至300億元的可支配現金流入，因此中華信評認為，此項交易案應不會對該公司的財務實力造成重大負面影響。

該筆交易亦符合中華信評的以下基本情境假設：統一企業將持續進行中小型規模的投資或收購，以提升其產品與服務組合，同時擴大營運版圖。中華信評亦維持先前預測：統一企業2026年至2027年的借款對EBITDA比將維持在2倍至2.5倍之間，2025年時則為2.3倍。