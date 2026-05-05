桃園「工廠環保判定智慧E化系統」升級 審查結果一鍵搞定

桃園市「工廠環保判定智慧E化系統2.0」今正式上線，環保局表示，新版以「快速、便民、減碳」為核心優化申辦流程，新增「審查完成即可線上下載」功能，申請人收到電子郵件通知後即可立即取得審查結果，原本3至7天的等待時間縮短為「即刻取得」，每年預估可減少約2500公斤CO2e碳排放。

環保局指出，目前各縣市環保局辦理環保法令查詢業務均採紙本申請，民眾需耗費時間往返機關或等待郵寄文件。桃園市自2019年起率先全國推動「工廠環判智慧E化系統」上線，是首個全面電子化環保判定業務的地方政府。

環保局表示，今年為加強服務民眾再升級為2.0系統，將原本3至7天的等待時間縮短為即刻取得，不僅提升行政效率，也大幅減輕申請人時間與交通成本，並減少紙本公文使用與郵寄需求，每年可節省數萬張紙張，同時降低郵遞及往返交通所產生的碳排放，預估約可減少2500公斤CO2e，兼顧效率提升與環境永續。

環保局表示，新版系統同步優化通知與查詢機制，讓申請人能即時掌握進度，申辦流程更加透明、簡單，獲得業者正面肯定。未來將持續依使用需求精進系統功能，推動更多友善便民措施，在提升政府效能同時，也兼顧環境品質。