打造一站式節電平台 新北智慧節電應用媒合會5月7日登場

面對淨零轉型與能源使用型態改變，新北市政府經濟發展局將於今年5月7日至8日板橋車站B1公共空間舉辦「2026新北智慧節電應用媒合會」。聚焦民生節電設備汰換與企業用電管理、應用展示與現場媒合，並集結18家節能家電業者，展示節能家電、能源管理系統等多元方案，協助民眾與企業掌握補助、瞭解如何省電、汰舊換新，加速節電行動落地。

經發局表示，面對能源轉型與淨零碳排趨勢，節電已從單一設備汰換，轉向整體用電管理與系統化應用。本次活動特別區分「民生」與「企業」兩大面向，在民生面向聚焦冷氣、冰箱與照明等高耗能設備，提供節能家電選購建議與補助資訊。

企業面向則導入能源管理系統（EMS）、用電監測與再生能源整合應用，協助企業優化用電配置、降低營運成本，活動整合中央與地方補助資源，包含能源署住宅家電汰舊換新補助、新北市太陽光電補助及智慧微電網示範案補助。現場由專人提供諮詢服務，協助市民與企業掌握補助條件並媒合適合方案，降低導入門檻。

會場集結18家節能與能源系統應用業者，展示節能家電、能源管理系統、太陽光電及用電安全設備等多元解決方案，並推出市民專屬優惠方案，鼓勵實際汰換高耗能設備。另規劃「智慧節電探索之旅」集點活動，透過講座參與、用電健檢、攤位體驗及政策諮詢等任務，引導民眾從生活情境中了解節電重點，完成指定任務即可兌換節能小禮，提升參與感與行動轉化。

經發局強調，本次媒合會不僅是節能產品展示，更是串聯政策、產業與使用端的重要平台，透過民生設備汰換與企業能源管理雙軌推動，逐步累積節電效益，帶動用電結構轉型，邁向智慧節電與淨零城市發展目標。活動免費參加，誠摯邀請市民及企業踴躍參與，一同從日常生活與營運場域落實節能行動。