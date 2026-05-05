君善輪5月6日到港 台塑化：煉油開動率逐步拉升到8成

台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪裝載200萬桶原油，4月中旬順利通過荷莫茲海峽，預計5月6日抵達麥寮港。台塑化獲得料源即時雨，加上多元採購策略奏效，台塑化內部規劃，5月煉油產能開動率將從4月的43%提升至6成以上，6月再拉高到8成。

美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷莫茲海峽，其中，台塑海運（FPMC）旗下懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪（Fpmc C Lord），成為少數通過海峽的船隻之一。台塑化總經理林克彥證實，君善輪預計5月6日抵達麥寮港，載有約200萬桶沙烏地原油，對台塑化吃緊的原料供應有幫助。

林克彥告訴中央社記者，除了君善輪，台塑化積極採取多元採購策略，包括從紅海、阿曼灣等中東非波斯灣地區，以及西非、地中海等多地採購原油，原料陸續到港。

林克彥表示，美伊戰爭爆發後，台塑化迅速啟動應變計畫，包括調整運輸路線及尋找替代料源等。3月下旬到4月，因戰事爆發，很多原本提的油沒有到貨，臨時也追不到其他原料，造成台塑化產線開動率下降，其中4月煉油產能開動率僅4成多。

現在隨著多元採購策略奏效，林克彥表示，5月起開動率應該可以恢復一些。根據台塑化內部規劃，5月煉油產能開動率將提升至6成以上，6月進一步拉高到8成。

至於輕裂產能方面，林克彥表示，因為買不到足夠的輕油，且現在輕油價格非常高，下游客戶沒有能力吸收價差，台塑化從3月24日起關停烯烴3廠，僅維持1套乙烯廠運轉，4月輕裂產能開動率約33%，預料5、6月微幅提高至35%。

林克彥表示，雖然台塑化透過多元採購等應變措施，即時補到一些原油，但現在大家都是靠庫存在支應，包括多個國家釋放戰略原油庫存，以及一些海上的原油庫存，但如果戰爭持續下去，全球原油市場長期供不應求，到時候原料短缺的問題還是會浮現。