和潤攜手交通部公路局 推動機車駕訓補助1,400名額

和潤企業（6592）長期關注交通安全議題，今年再度攜手交通部公路局，推動「機車駕訓補助計畫」，提供1,400個補助名額，從5月起正式開放申請，歡迎民眾至各機車駕訓班洽詢。一般民眾每人可獲1,300元補助，中低收入戶與低收入戶則可享全額補助，鼓勵民眾於考取機車駕照前接受正規駕訓，提升行車安全。

近年交通安全議題持續受到社會關注，機車族群事故風險尤甚，和潤企業深感交通安全教育行動的重要性，透過產官合作，呼籲並鼓勵民眾在考取機車駕照前，接受駕訓班正規訓練，熟悉道路狀況與基本應變操作，降低上路風險，藉此提升防禦駕駛觀念並降低交通事故發生率。根據公路局統計，接受機車駕訓之駕駛人，其違規風險可降低59%、事故風險降低36%，突顯專業訓練能有效保障用路人安全。

台灣汽車金融龍頭和潤企業表示，本次「和潤機車駕訓補助計畫」，針對一般民眾提供每人1,300元補助申請，並對中低收入戶及低收入戶等弱勢族群提供全額補助，申請者完成駕訓課程並成功考取駕照後，即可獲得補助，降低學習門檻，讓更多人有機會接受完整的駕駛訓練。

和潤企業長期深耕汽機車金融服務，機車駕訓補助計畫已經邁入第3年，透過與公路局的深度合作，讓騎士在實際上路前，就能具備辨識危險與緊急應變的能力。未來，和潤將持續秉持「與社會共好」的精神，持續結合各界資源與力量，擴大交通安全推廣行動，強化駕駛教育普及性，攜手打造更安全的用路環境。