南科產值飆升難掩生活機能落差 台南大善化區住宅市場拚升級

南科去台南園區去年營業額達2.86兆元，穩居國內三大科學園區之首，也帶動台南善化區所得水準攀高，蓮潭里更居全市最富里，然而，高所得光環背後，卻浮現生活機能發展相對不足、住宅供給品質參差等落差，因此，有建商看準需求提升產品規格，盼強化產品競爭力。

大家房屋善化南科加盟店負責人陳雅玲指出，蓮潭里所得居冠主因仍為科技人的「群聚效應」，該區以低密度住宅環境吸引工程師，不過該區生活機能發展相對較慢，相較之下，鄰近的東關里及坐駕里因緊鄰市中心，因商圈成熟、採買便利，成為重視機能性的高收入家庭首選。

當地一名在南科工作的陳姓工程師提到，觀察南科周邊環境建設與住宅規畫，不少仍有提升空間，市場上兼顧交通便利、規畫品質與完善管理服務的產品更相對稀缺，也成為高收入族群購屋時的主要考量。

面對需求落差，有建商近年開始調整產品策略，導入建築資訊模型（BIM）與第三方結構外審，提高施工精度與安全標準，並採用國際品牌建材、提供客製化設計服務，部分社區更強化物業管理與公共設施，試圖拉近與市區住宅品質的差距。

其中，麗欣建設今年將在鄰近台積電18廠及2奈米廠區周邊推出新案；在成屋部分，桂田集團在火車站前推出的「桂田磐古」、「桂田磐古2」，主打飯店式管理，桂田磐古2預售時期每坪最高價已站上4字頭；富聿建設的「居賢林園」透天別墅案，地坪30至70坪，建坪90至150坪，規畫挑高3米6，去年揭露一筆總價達3900萬元交易。

有建商指出，過去因生活機能不足，不少科技族群選擇往台南市區購屋，但隨著產業發展帶動人口與資金回流，「就近居住」趨勢逐漸形成，但若生活機能與住宅品質未能同步提升，恐將制約區域長期發展動能，因此也促使建案規格持續升級，讓區域住宅市場朝高品質發展。