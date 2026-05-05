鼓勵公私建築設置太陽能設備 高雄市力推「標章認證」總獎金40萬元

為鼓勵公私有建築物設置太陽光電結合智慧建築及儲能系統，提升再生能源在建築物上的多元運用，高雄市連續數年舉辦「光電智慧建築標章認證」，獎勵金總額共40萬元，金、銀、銅三級案件可分別獲得3萬元、2萬元及1萬元獎勵金，即日起開放申請至7月15日止。

隨著淨零排放成為國內外重要趨勢，高雄市善用充足日照條件，推動太陽光電設置與多元應用，結合「創能、節能、儲能」政策，促進建築綠能轉型，透過光電智慧建築標章認證機制，鼓勵將太陽光電設施融入建築結構設計，兼顧節能減碳、安全性與建築美學，朝向永續與能源轉型城市目標邁進；尤其去年榮獲金獎的大樹區行政中心即為代表性案例之一

工務局表示，大樹區行政中心利用屋頂閒置空間設置太陽光電設施，年發電量約88萬3519度電，相當於供應約243戶家庭用電需求，不僅發揮隔熱效果、降低室內溫度，進一步減少風扇及冷氣等用電支出，亦可將發電躉售台電，創造長達20 年綠色收益來源；同時結合太陽光電停車棚架，可打造「發電、遮陽、避雨」多功能停車空間，落實雙重效益。

以2023榮獲金獎的大愛商業中心為例，為偏遠地區設置太陽光電立下優質典範，太陽光電設置不僅可以發出綠電，同時還能使室內溫度降低3至5度，兼具節能減碳效果並可延長建築物壽命，更能於裝設時一併解決建物結構、屋頂漏水及隔熱等問題，一舉數得。

工務局強調，光電智慧建築標章依評等分為金、銀、銅三級，獲獎案件可分別獲得3萬元、2萬元及1萬元獎勵金，以資鼓勵，獲選案例亦將公開表揚，供各界參考學習。有意申請「光電智慧建築標章認證」的民眾或單位，可洽工務局建築管理處太陽光電窗口，亦可至建築管理處網站「高雄之光 宜居之城」專區查詢。