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104統計：非科技業搶科技人才 建築營造不動產最積極、3-7年年資搶手

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型浪潮，企業不分產業全面搶徵科技人。104人力銀行大數據分析企業發出的68萬次面試邀約發現，第1季非科技產業邀約科技人才面試力道強於科技產業；其中，建築營造及不動產業單一職缺平均發出29次不重複面試邀約，搶才力道居產業之冠；前十大密集徵才產業幾乎都是「非科技業」，「電子資訊／軟體／半導體業」僅排名第九；整體徵才市場，不分產業積極搶攻年資3到7年的「半熟科技人」；科技業邀約新鮮人面試次數，反而高於非科技業。

專業經營科技人才的104人力銀行分眾服務事業部資深經理楊鎧維指出，AI半導體等科技業憑藉高薪與發展性，大力展現「人才虹吸現象」（Siphoning Effect），導致非科技業的科技職缺高度缺人。

104人力銀行透過大數據資料庫分析科技職缺與科技人才供需關係。針對第1季共1.5萬家徵才企業開出六大類（工程研發、行銷、專案/產品管理、設計、軟體/工程、MIS/網管）共四萬筆科技職缺，共企業發出68萬次面試邀約給5.7萬名求職者，結果發現，建築營造及不動產相關業單一科技職缺平均發出29.12次不重複面試邀約、次數最多。

楊鎧維分析，近年建築營造不動產積極發展大數據房價預測、AR線上看房等技術，愈缺工或愈科技轉型的產業，愈必須主動出擊邀約優秀科技人才；其次是「大眾傳播業」26.08次、「文教相關業」24.69次，也因為進入系統自動化轉型期，同樣需要廣泛尋覓科技人才。

相較於非科技產業的招募焦慮，「電子資訊/軟體/半導體相關業」因產業本身即對科技人才具有自然的磁吸效應，單一科技職缺平均發出15.36次不重複面試邀約。

楊鎧維指出，AI跨域技能已經成為產業人才的發展關鍵。希望從事上述六大類科技職務的求職者，以工作經驗3到7年的科技人才最搶手。第1季招募六大職缺人才的「科技業」平均發出4.78個面試邀約，「非科技業」平均發出5.19個面試邀約，雙雙居各年資之冠；其次是1至3年工作經驗的初階人才，獲「科技業」4.33個、獲「非科技業」4.44個面試邀約，看好有一定技術背景與溝通經驗的中堅力量，搭配具備潛力的新鮮即戰力。

另外，AI與數位行銷相關能力已成為提高邀約數的關鍵因素。在科技業具備AI、機器學習技能的人才，平均邀約數明顯高於其他職能，在非科技業則以社群經營、廣告企劃文案、數位活動規劃等能力，能帶來更高的邀約機會。

人力銀行 面試 大數據

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