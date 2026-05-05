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創業之星選秀 快來報名／彰銀挺新創 推多元融資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀積極扶植新創及微型企業，提供多項融資相關協助。圖為彰銀大樓。彰銀／提供
彰銀積極扶植新創及微型企業，提供多項融資相關協助。圖為彰銀大樓。彰銀／提供

彰化銀行（2801）積極扶植新創與微型企業，今年以「多元融資結合專業輔導」為核心，透過專題輔導與財務診斷服務，協助企業提升資金運用效率與經營績效，並依企業不同發展階段，提供客製化金融解決方案，支援其由初創、成長至成熟各階段的資金需求。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台。今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

彰銀表示，提供多元化融資服務，滿足新創事業與微型企業於不同發展階段的資金需求，並同步支持企業推動數位轉型與永續經營，致力打造全方位金融服務。

融資方案方面，持續推動經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」，及財政部「中小暨微型企業振興融資方案」，並推出青年創業貸款、微型鳳凰貸款等創業型融資方案。

同時，因應地方創生需求，提供「協助地方創生事業振興貸款」，協助青年返鄉創業及在地產業發展。此外，亦持續推廣自有「微型企業小額貸款專案」，為具成長潛力的小型企業提供客製化融資支持，落實普惠金融。

在推動「中小微企業多元發展專案貸款」，彰銀以數位轉型、淨零轉型及通路發展為三大主軸，以數位轉型成長最顯著。在數位轉型主軸下，以電子通訊設備產業為例，結合政府「五大信賴產業推動方案」，透過金融資源挹注與產業發展相互連結。

彰銀持續深耕具發展潛力的中小企業，推出「優質供應鏈融資專案」，透過金融資源導入，協助我國邁向全球關鍵供應鏈核心地位，藉由創新動能帶動相關產業成長、創造多元就業機會，提升產業競爭力與國家經濟韌性，並促進投資環境優化與產業生態系健全發展。

彰行亦強化非財務輔導機制，透過官網「微型企業融資專區」提供即時金融資訊，並結合中小企業聯合輔導基金會資源，提供財務診斷、雲端健檢及數位轉型輔導，協助企業優化體質、提升競爭力。

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